巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

憂鬱、躁鬱 逾4成8因精神疾病輕生

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

自殺人數攀升，再度進入前十大死因榜單，各年齡層自殺原因不同，調查發現，因憂鬱症、躁鬱症精神疾病引起輕生的比率最高，占整體百分之四十八點八；專家認為，憂鬱症並非單一成因，但在疾病及負面情緒交互影響下，容易產生慢性困境，萌生自殺意念。

台灣自殺防治學會理事長呂淑貞表示，不同年齡層的自殺風險因子不一，青少年多與課業壓力、同儕與家庭問題有關；中壯年以感情、職場壓力及債務為主；高齡者則常因慢性疾病而輕生，且超過四成與憂鬱或精神疾病相關。

統計發現，年逾七十五歲者主要自殺因子為久病不癒，當健康每況愈下，心情鬱悶，造成焦慮不安。十四歲以下族群的自殺風險，除了精神疾病，其次為家庭成員關係緊張、同儕關係不合。

北醫附醫精神科資深臨床心理師黃意霖表示，自殺防治成功與否，心理師扮演重要角色，呼籲政府擴充心理治療給付範圍與次數，避免高風險族群被遺漏。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

憂鬱 躁鬱症 精神疾病

RSV全齡攻擊 專家籲訂防治策略

歌手張學友去年因感染「呼吸細胞融合病毒」（ＲＳＶ）被迫取消演唱會，由此可知，不僅嬰幼兒，成年人與長者、孕婦也是ＲＳＶ的攻...

台彩累積逾6528億元盈餘 等於37座大巨蛋規模

台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐...

先進國研究：RSV疫苗與監測 成本效益大

多個高收入國家的研究都發現，六十歲以上民眾接種ＲＳＶ疫苗，大多具有成本效益。輔仁大學數據科學中心執行長蒲若芳指出，研究已...

RSV傳染力超高 月中、長照機構群聚風險大

「呼吸細胞融合病毒（ＲＳＶ）傳染力很強，約為流感的三倍！」台灣長期照顧感染預防暨控制學會理事長薛博仁、台大雲林分院婦幼醫...

菸蒂不落地破功 亂丟開罰增加

菸蒂對生態威脅不亞於塑膠垃圾，環境部長彭啓明去年上任即宣告要推「全國菸蒂不落地」，然而該政策上路年餘，但許多水溝蓋仍擺脫...

不只傷肺！空污竟成「腦毒」 醫揭恐怖後果：失智提前報到

空氣污染除了與肺癌、慢性呼吸道疾病息息相關，最新研究更發現，PM2.5（懸浮微粒）還會加速大腦退化，讓失智症提前出現。重症醫師黃軒指出，空污不僅是「肺毒」，更是「腦毒」，長期暴露將增加阿茲海默症病理風險，並使病程惡化。

