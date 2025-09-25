聽新聞
0:00 / 0:00
憂鬱、躁鬱 逾4成8因精神疾病輕生
自殺人數攀升，再度進入前十大死因榜單，各年齡層自殺原因不同，調查發現，因憂鬱症、躁鬱症等精神疾病引起輕生的比率最高，占整體百分之四十八點八；專家認為，憂鬱症並非單一成因，但在疾病及負面情緒交互影響下，容易產生慢性困境，萌生自殺意念。
台灣自殺防治學會理事長呂淑貞表示，不同年齡層的自殺風險因子不一，青少年多與課業壓力、同儕與家庭問題有關；中壯年以感情、職場壓力及債務為主；高齡者則常因慢性疾病而輕生，且超過四成與憂鬱或精神疾病相關。
統計發現，年逾七十五歲者主要自殺因子為久病不癒，當健康每況愈下，心情鬱悶，造成焦慮不安。十四歲以下族群的自殺風險，除了精神疾病，其次為家庭成員關係緊張、同儕關係不合。
北醫附醫精神科資深臨床心理師黃意霖表示，自殺防治成功與否，心理師扮演重要角色，呼籲政府擴充心理治療給付範圍與次數，避免高風險族群被遺漏。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言