自殺防治調查：高齡男性被漏接

二○二四年全國有四○六二人自殺死亡，時隔十四年，自殺再度進入前十大死因榜單，全國自殺防治中心調查發現，七成三自殺身亡者未進到關懷查訪系統，年紀愈大的男性，生前通報機率愈低，其中年逾六十五歲男性僅一成七，成為自殺防治的重大挑戰。

北醫大昨舉辦自殺防治研討會，聚焦自殺防治的整體發展與制度現況，台灣自殺防治學會理事長呂淑貞說，近年自殺通報比率呈現上升趨勢，代表愈來愈多自殺企圖者進入關訪系統接受關懷，有助於降低自殺意念，但成效仍不夠，有近八成自殺身亡的男性被關懷訪視系統給漏接。

調查發現，百分之廿六點九自殺死亡者在輕生之前曾進到關懷訪視系統，百分之七十三點一則在沒有專業心理諮商師適時介入下，選擇了結一生。男性被漏接比率明顯高於女性，且隨著年齡增高漏接率愈高，廿四歲以下自殺身亡者生前通報率為三成八，廿五至四十四歲歲男性族群生前通報率降至三成五，四十五至六十四歲男性為兩成六，六十五歲以上男性僅剩一成七。

衛福部統計，二○二四年自殺死亡人數四○六二人，較前一年增加一六四人，上升百分之四點二，平均每十萬人口十七點四人因自殺死亡。進一步分析年齡層，除了十四歲以下、六十五歲以上自殺死亡人數較前一年下降，其餘年齡層均上升。

衛福部心理健康司長陳柏熹說，男性憂鬱多來自工作壓力，總被要求堅強、有擔當，變成習慣性壓抑。未來將加強職場心理健康輔導，揪出及早治療良機。高齡長者部分，會加強醫療端的臨床關懷，強化癌症與慢性病的疼痛控制、心理照護，雙管齊下。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980