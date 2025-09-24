財政部加徵反傾銷稅 百威、雪山、可樂娜等啤酒將漲價

面對中國大陸啤酒的侵襲，台灣釀酒商協會向財政部關務署申請對大陸啤酒反傾銷調查，而財政部昨也確認相關廠商確有傾銷行為，並將課徵反傾銷稅，台灣釀酒商協會則表示，不畏懼國際市場的挑戰與競爭，但也不會向違反WTO規定的低價傾銷行為妥協。

此次反傾銷稅針對的是大陸生產的啤酒，看的是產地而非品牌所屬國家，因此百威雖是巴西品牌，而麒麟是日本品牌，但在大陸製造享有補助，麒麟啤酒更是特別針對台灣市場生產了產品，長期以來都有價格優勢，也嚴重影響到台灣本土品牌的生存空間。

據了解，以啤酒最常見的330毫升容量來說，陸製啤酒每瓶就比台灣品牌便宜了3至5元，台灣釀酒商協會表示，根據統計，到今年6月，大陸製造的啤酒在台灣的市占率約39%，而台灣啤酒的市占率則已經掉到36%，更被陸製啤酒超越。

而在財政部將課徵反傾銷稅後，陸製啤酒的成本也將上漲，統一旗下負責代理業務的南聯國際貿易發出聲明表示，與啤酒生產集團ABI（Anheuser-Busch InBev）評估後，10月1日起將進行產品產地轉移，並同步調整包裝與售價。

南聯指出，因應原廠生產政策的調整，作為官方代理商的產品要轉移到如越南、南韓、墨西哥等地生產，因應生產成本的變化與運輸產品的增加，不得不進行末端售價的上調，包括百威、百威金尊、雪山、雪山金鑽、可樂娜等系列啤酒都在漲價範圍內。

但對陸製啤酒課徵反傾銷稅，對於台灣生產的啤酒則是1大利多，只是業者會不會趁勢降價，搶回市占率，台灣釀酒商協會表示，以協會立場，希望針對政策上的不公平優先處理，但價格是否要調整，則要看個別會員公司要如何應對市場變化。

去年斥資135億元在台設廠投入在地化生產的台灣海尼根則表示，在價格上會維持原本的售價。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康