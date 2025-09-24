快訊

企業永續轉型 論壇專家引路

聯合報／ 台北訊

為協助中小企業在永續趨勢中辨識風險、布局新商機，願景工程基金會啟動「中小企業加速永續計畫」，十月卅一日舉辦「中小企業加速永續實踐論壇」，透過國際視野與在地經驗交流，協助中小企業探索可行的轉型方向。

政大信義書院企業ＥＳＧ大調查發現，中小企業認為推行永續最需要的三項協助分別是企業永續轉型標竿案例、內部教育訓練及外部進修課程。

為讓中小企業獲得協助，願景工程基金會邀請SME Climate Hub中小企業氣候中心總監Louise Rehbind，從跨國平台角度剖析淨零轉型的全球趨勢，分享中小企業的減碳實踐路徑，也邀請台灣企業分享推動減碳淨零與轉型案例。

中小企業除了缺乏永續所需的人力與資源，也缺乏資源投入購置節能減碳等設備。為此，論壇重點整理政府相關補助與支援方案，協助企業降低永續轉型的門檻。

論壇由行政院永續發展委員會、台北市政府擔任指導單位；永豐金控公司、台積電及政大商學院信義書院共同倡議；中華民國全國創新創業總會、台灣橡膠暨彈性體工業同業公會等共好夥伴一起推動。

時間為十月卅一日下午一時卅分到四時廿五分，地點政大公企中心國際會議廳（台北市大安區金華街一八七號二樓），限額免費。報名請點連結

相關新聞

樺加沙風災…花蓮農損逾2.5億 農田埋沒302公頃

樺加沙颱風外圍環流挾強勁風雨，導致花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥流沖到下游，花蓮光復鄉成一片汪洋，搶救工作仍持續進...

台彩累積逾6528億元盈餘 等於37座大巨蛋規模

台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐...

睡前洗澡還是回到家就洗？ 專家曝「這點」最關鍵

現代人生活忙碌，洗澡的時間點也各有堅持。有些人習慣一回到家就立刻沖澡，把外頭的灰塵細菌先清掉；也有人認為，睡前洗澡才算真正「結束一天」，上床時更舒適。這樣的差異，引發不少網友熱烈討論。 

不只傷肺！空污竟成「腦毒」 醫揭恐怖後果：失智提前報到

空氣污染除了與肺癌、慢性呼吸道疾病息息相關，最新研究更發現，PM2.5（懸浮微粒）還會加速大腦退化，讓失智症提前出現。重症醫師黃軒指出，空污不僅是「肺毒」，更是「腦毒」，長期暴露將增加阿茲海默症病理風險，並使病程惡化。

33歲女重症肌無力僅開「3公分切口」 免開胸切骨、3天出院

一名受重症肌無力困擾的33歲女性，因為單邊眼皮下垂嚴重而被確診，需切除胸腺，緩解病情。但一聽到要「鋸開胸骨」就害怕，最後...

彩券行傳奇！埔里「鑫來旺」締造全台唯一「四彩大滿貫」紀錄

台灣彩券今日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，會中邀請三位經銷商現身說法。董事長黃志宜也分享經銷商選點秘訣，...

