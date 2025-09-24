企業永續轉型 論壇專家引路

為協助中小企業在永續趨勢中辨識風險、布局新商機，願景工程基金會啟動「中小企業加速永續計畫」，十月卅一日舉辦「中小企業加速永續實踐論壇」，透過國際視野與在地經驗交流，協助中小企業探索可行的轉型方向。

政大信義書院企業ＥＳＧ大調查發現，中小企業認為推行永續最需要的三項協助分別是企業永續轉型標竿案例、內部教育訓練及外部進修課程。

為讓中小企業獲得協助，願景工程基金會邀請SME Climate Hub中小企業氣候中心總監Louise Rehbind，從跨國平台角度剖析淨零轉型的全球趨勢，分享中小企業的減碳實踐路徑，也邀請台灣企業分享推動減碳淨零與轉型案例。

中小企業除了缺乏永續所需的人力與資源，也缺乏資源投入購置節能減碳等設備。為此，論壇重點整理政府相關補助與支援方案，協助企業降低永續轉型的門檻。

論壇由行政院永續發展委員會、台北市政府擔任指導單位；永豐金控公司、台積電及政大商學院信義書院共同倡議；中華民國全國創新創業總會、台灣橡膠暨彈性體工業同業公會等共好夥伴一起推動。

時間為十月卅一日下午一時卅分到四時廿五分，地點政大公企中心國際會議廳（台北市大安區金華街一八七號二樓），限額免費。報名請點連結