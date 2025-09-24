9成公幼暑期加托 教團：靠老師加班在撐

為減輕家庭育兒負擔，教育部近兩年新增逾四百班「兩歲專班」，更開辦公幼暑期加托服務，今年有近七萬名幼兒參與，開辦園數達九成。不過幼教團體批評，暑期加托開辦以來，教師、教保員人力嚴重不足，僅靠老師熱情在撐，最終可能犧牲教育現場安全與照顧品質。

根據國教署統計，近八年來，累計補助增設公共化幼兒園約三千九百班，供應約廿六點七萬個名額，另也擴大延長照顧與寒暑期加托服務，參與的公立幼兒園園所達九成。

不過，暑假原是公幼教師休息與充電時段，前年開始在教育部鼓勵之下，公幼為了招生不得不開辦寒暑期加托，而且開班時間愈來愈長，更有幼兒園整整八周全數開班。

許多公幼老師持續呼籲，支援人力缺乏配套，恐釀老師過勞，衝擊幼教品質。此外，雖然可聘外部人力，但有公幼老師指出，找外部的適當人選其實不容易。

全教總幼委會主委楊逸飛指出，現在的制度，完全是靠原有人力在撐，人力缺口非常嚴重。以教保人員來說，在公幼延長照顧制度推行後，由於缺乏額外人力支援，使得教保員與公幼教師都要撐起全年的加托工作。

楊逸飛也呼籲，教育部若有經費應與地方政府協商，避免各縣市持續出現「半個班」的狀況，否則擴大再多班，教學品質卻形同打折做半套，常見一位老師獨力支撐，恐讓師生處於潛在危險邊緣。

幼教產業工會執行長許文菁也說，工會肯定政府在量能上的投入，但是單純追求學生的入園名額跟收托的時間長短，卻忽略教保人員的勞動環境與專業支持，只會讓現場更加疲於奔命。

許文菁表示，目前公幼的暑期加托服務讓近七萬名幼兒受惠，但工會接獲的基層回饋卻是「老師全年無休，真的好累、有命賺沒命花」。這樣的「成效」其實是以教育人員的過勞為代價。這是國教署要思考的問題，尤其未來教保員的人力缺口恐怕更大。

對此，教育部表示，持續補助公幼每園外加配置一名教保員人事費，針對開辦延長照顧具一定規模者，亦額外補助加置照顧服務人力人事費，亦可外聘符合幼照法定之適當人選協助延長照顧服務。