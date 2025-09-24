聽新聞
暑期加托人力緊 家長：老師若過勞也難安心

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

為了協助雙薪家庭減輕育兒負擔，公立幼兒園近年開始提供寒暑假加托服務，卻也衍生教師人力不足等爭議。家長直言，老師長期過勞的話，確實讓人無法放心。全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕強調，教師荒已成國安議題，政府應正視並提出因應。

孩子就讀公幼的張小姐表示，公幼加托服務確實解決家長的燃眉之急，但也觀察到，老師們長時間留守園內、鮮少有休息機會，令人不忍。如果老師過勞，教學品質跟孩子的學習狀態會受影響，家長也不一定安心。

另一位黃先生說，「夫妻都要上班，孩子暑假能有加托安排，幫助很大。」但也希望政府能讓制度更完整，不只是把孩子留下來，而是要有足夠人力與資源，確保孩子真的得到好的照顧。

基隆教育關懷協會前理事長高鈺淳表示，暑期托育需求持續增加，然而現場教師人力吃緊，勢必影響服務品質。政府應該提出具體配套，不要再依賴老師延長工時，確保孩子在安全健康的環境中成長。

