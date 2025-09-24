聽新聞
健康你我他／健腦就要動腦 裁縫快樂相伴

聯合報／ 文／張子筑（中市豐原）
我喜歡將過時的衣服裁剪拼合，化腐朽為神奇，樣式煥然一新，過程中手腦並用。張子筑／提供

拿到敬老卡後，深感老態了，不但視茫茫，髮蒼蒼，體力大不如前，忘東忘西更是常發生。出門忘了帶鑰匙、轉個身忘了要做什麼、想說的話瞬間就一片空白，自我解嘲這好氣又好笑的行徑，但也意識到是否隱含失智徵兆，因此健腦成了退休後重要的課題。

語云：「要活就要動」，健腦就要動腦。於是我與老伴養成運動的習慣，打太極活絡筋骨，超慢跑加強心肺功能；加入社區大學歌唱班、口琴團練，學習新知，活化腦力；出國旅行增廣見聞，調劑身心等。

參與這些活動，親近人群，彼此互動，維持社交，靈活思維，生活更充實精彩。還有玩桌遊，例如象棋、跳棋、五子棋、拉密、撲克牌等，這些益智遊戲，可以腦力激盪，思緒清晰，提升認知力、記憶力、專注力，具備邏輯思考，是健腦好方法。

我喜歡裁布縫衣，這台縫紉機陪我快半個世紀了，它是我專屬的超級大玩偶。記得年輕時還自製窗簾、床罩、被套，朋友驚讚不已。現在家人的衣服需要修改難不倒我，孫子的玩具布偶破了洞，奶奶一手搞定。桌巾、枕套等家飾用品隨手拈來，漂亮又獨一。

我還喜歡將過時的衣服裁剪拼合，化腐朽為神奇，樣式煥然一新，過程中手腦並用，發揮想像力，趣味無窮，別出心裁的舊衣新穿，樂在其中，排遣時間又健腦，好處多多。

