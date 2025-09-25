重症肌無力怕開胸 新手術小切口3天出院

一名受重症肌無力困擾的33歲女性，必須切除胸腺緩解病情。但一聽到要正中「鋸開胸骨」就害怕，最後選擇新式單孔達文西手術，在胸口劍突下的位置開一個3公分切口，進行擴大胸腺切除後，手術當天即可下床，三天後就出院。

林口長庚達文西中心主任趙盈凱表示，重症肌無力的患者，有7成跟胸腺有關，常導致肌肉不受控制，甚至嚴重的眼皮下垂。傳統的治療手術，必須鋸開胸骨，除了斷骨風險，還要面臨手術傷口大的問題，長達20公分的傷口住院至少7至10天，讓許多病人卻步。

根據國際共識與臨床實證，全身性重症肌無力患者應盡早接受擴大胸腺切除，以利病情控制。趙盈凱指出，新式手術的方式為縮小手術切口、縮短住院天數，大幅提升術後生活品質。以這名33歲女性個案為例，術後恢復極快，短短數日即可參加韓團演唱會，完全看不出歷經重大手術。

林口長庚耳鼻喉部部長暨SP計畫主持人方端仁表示，長庚醫療體系自2022年起率先啟動「達文西單孔手術系統」臨床試驗，其器械操作靈敏、蛇形內視鏡視野清晰，較以往系統更符合經口自然孔道咽喉手術。

方端仁指出，咽旁空間是位於頸部與咽喉深處交界，連結腦部與頸部的區域，其中內頸動脈和多重腦神經自主神經都會經過，是相當危險的區域。林口長庚耳鼻喉部團隊於2025年2月開始進行臨床試驗，重新設計手術流程，並自5月正式啟用，至今已完成50例各式困難咽喉疾病治療。

「單孔達文西手術系統視野清晰，手術器械靈活，皆優於前一代設備。」方端仁強調，相關手術仍需仰賴有經驗的醫療團隊評估與執行，且手術醫師需非常了解咽喉及深頸部解剖立體構造，才能兼顧安全與效益，發揮單孔達文西機器手臂最大的功效。