抗生素抗藥性 全球「醫療緊急危機」

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
抗生素濫用會導致細菌抗藥性問題，恐產生超級細菌，對治療是重大挑戰。圖／123RF
抗生素濫用會導致細菌抗藥性問題，恐產生超級細菌，對治療是重大挑戰。圖／123RF

頭痛、咳嗽、打噴嚏，有感冒症狀就去診所買藥吃，是許多人的日常，專家提醒，不是每次生病都需要服藥，尤其是使用抗生素。台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，抗生素濫用已導致細菌抗藥性問題日益嚴重，恐產生超級細菌，不僅造成社會負擔，對臨床治療更是重大挑戰。

根據研究，感染抗藥性細菌患者的治療成本為一般患者的1.4倍，造成沉重經濟負擔；感染多重抗藥性細菌的患者，其死亡風險更提高近 1.5倍，對病患安全構成嚴峻挑戰。張峰義呼籲，若藥物濫用的情況持續，未來可能面臨「無藥可用」的危機，病情更難以治癒。

三軍總醫院院長陳元皓表示，抗生素抗藥性問題在全球已是「醫療緊急危機」，對台灣是巨大的公共健康與財政負擔。據衛福部報告，抗生素抗藥性為全球健康十大威脅，全球每年恐有近500萬人因此失去生命，因為感染抗藥性細菌的患者住院時間更長，增加醫療支出。

陳元皓說，至2050年經濟損失可達GDP的2%至3.5%，若以2%計算，台灣損失將超過新台幣3000億元。面對如此重大挑戰，三總透過推動抗生素監控與衛教，提前開跑「世界抗生素認知周」，啟動健康巴士衛教展，提醒民眾正確使用抗生素，搭配完善的醫療管理，才能安全地遠離抗藥性威脅。

疾管署署長羅一鈞說，抗生素抗藥性威脅若持續惡化，恐導致無藥可醫的未來，衛福部已啟動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，包括建立國家級抗生素抗藥性防治平台，制定國家抗生素管理指引、標準和執行工具等，目標包含降低人用抗生素降低1%用量、超級細菌CRAB感染率降低2%。

「今年皆達標，醫學中心的超級細菌CRAB感染率降低26.1%。」羅一鈞說，各界預防抗生素抗藥性，從教育端、臨床端著手，達成抗藥性防治的整體目標。提醒民眾不主動要求抗生素、不隨便買抗生素吃、不隨便停藥，務必遵守醫囑使用抗生素，減少抗藥性細菌傳播。

抗生素 超級細菌 患者

