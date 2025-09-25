健康主題館／7個飲食習慣 易招癌症危機

衛福部公布，台灣每4分2秒就有一人罹癌。癌症的發生除了遺傳基因之外，根據美國癌症協會統計，一半以上的癌症發生是吃出來的。不可不知7大飲食習慣特別容易招來罹癌風險，該如何改善呢？

1.不在意食物是否新鮮

經常攝取不新鮮、非天然製成的食物，常見如香腸、火腿、臘肉、培根、素料等加工食品，這些食物經常含有亞硝胺，容易造成消化道系統的癌症；不新鮮的食物，也常伴隨發霉問題，如黃麴毒素易誘發肝癌，常見於咖啡豆、花生、穀物、玉米、豆類以及堅果類食材。

改善技巧：挑選新鮮、少加工的食物；一旦發現食物有異味，或眼見腐壞、發霉狀況，應立即丟棄，不要食用。

2.每天吃的食物種類很固定

世界衛生組織指出，要達到營養均衡標準，每天應攝取六大類，高於30種的食物；如果只固定吃幾種單一的食物，無法滿足身體需要的植化素，如多酚類、類黃酮素、茄紅素、薑黃素、兒茶素、花青素等抗癌營養素。

改善技巧：為了能攝取多種食物帶來的天然抗氧化劑，儘量每天攝取多種顏色不同的蔬果為佳。譬如中午吃菠菜或番茄，晚餐可改吃茄子或菇類，透過輪替吃各類富含植化素的蔬果，才能攝取到不同蔬果賦予的天然抗氧化營養素。

3.常吃油炸燒烤食物

食物經過高溫燒烤或油炸，會產生各種有毒的化學物質。研究證實，會提高罹患乳癌、肺癌、大腸癌、直腸癌、胃癌、胰臟癌、食道癌、肝癌等發生機率。

改善技巧：食材的烹煮改以燉煮或蒸煮為主，若真免不了吃油炸燒烤類，可搭配抗氧化能力較高的辛香料一起食用，譬如大蒜、辣椒、薑、洋蔥等，幫助身體代謝燒烤油炸物的毒素。

4.愛吃精緻碳水、纖維不足

麵包、蛋糕、冰淇淋、餅乾等精緻碳水，缺乏膳食纖維、維生素等營養，含有過量的糖類，容易造成身體的發炎反應；若長期攝取，容易罹患大腸癌、直腸癌。

改善技巧：多以複合性的碳水為主，如五穀雜糧、根莖類、豆類、蔬果等，增加膳食纖維的攝取，促進腸道好菌的生長，有助排毒。一旦自覺過量攝取精緻碳水，可多補充果醋，幫助糖類的代謝。

5.外食機率高

外食最大的問題是油脂問題。一般外食使用的油品，來源通常是桶裝的大豆油、沙拉油、玉米油等化學精煉油品，常含有高量的Omega-6脂肪酸，加上經常用來高溫煎煮及油炸，這些氧化變性的油脂進到體內，容易造成身體發炎、血管阻塞，並生成致癌物質。

改善技巧：提高在家烹煮三餐的習慣，倘若難以執行，外食儘量選擇食材新鮮、烹煮流程簡單的餐館。

6.常用塑膠容器裝熱食

用塑膠類容器或保麗龍容器盛裝熱食，容易釋出塑化劑及環境荷爾蒙，這些物質進到體內，容易干擾內分泌系統，最直接影響是導致內分泌失調，引發內分泌相關的癌症，如乳癌、子宮頸癌、卵巢癌等。

改善技巧：自帶不鏽鋼或玻璃餐盒盛裝外食，少用塑膠類的餐盒盛裝。儘管塑膠保鮮盒標榜可用於高溫微波，但只要出現刮痕，仍有溶出塑化劑的風險。

7.過量攝取動物性蛋白質

動物性蛋白質為完全蛋白質，適量攝取能幫助身體修復組織、增加肌肉生長；若過量攝取，因動物性蛋白質不好消化，在腸道易使壞菌生長，破壞腸道菌群平衡，加上牛肉、豬肉等紅肉含有高含量的鐵質，在體內易產生氧化物、自由基，進而易引發腸道慢性發炎，增加瘜肉生成、誘發腸道癌症。

改善技巧：三餐中有一餐以植物性蛋白質為主，如黃豆、黑豆、毛豆、鷹嘴豆等蛋白質，可以降低罹癌風險；若不小心過量攝取動物性肉類，可以攝取富含酵素的鳳梨、木瓜或奇異果，幫助蛋白質的分解代謝。