睡前洗澡還是回到家就洗？ 專家曝「這點」最關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
維持床單整潔比洗澡來得更重要。示意圖／ingimage
維持床單整潔比洗澡來得更重要。示意圖／ingimage

現代人生活忙碌，洗澡的時間點也各有堅持。有些人習慣一回到家就立刻沖澡，把外頭的灰塵細菌先清掉；也有人認為，睡前洗澡才算真正「結束一天」，上床時更舒適。這樣的差異，引發不少網友熱烈討論。 

有網友在「mobile01」論壇發文表示，自己習慣在睡前洗澡，「一天的行程跑完，想先吃東西、看電視耍廢，最後才沖澡，這樣躺床上比較舒服。」不過，他的家人卻堅持「一回家就要先洗」，理由是把外頭的髒污沖掉才算放鬆，讓他好奇大家的習慣是哪一種？

貼文一出，留言區掀起熱議，支持「回家立刻洗」的人直言，「洗澡不能拖」、「出門回來不洗，我不會碰床跟沙發」；也有人站在「睡前洗」這邊，「反正沒要幹嘛，睡前洗就好」、「確保上床最乾淨」。更有人笑說，萬一回家先洗澡，後來又流汗，「那不是還要再洗一次？」

專家曾提醒，洗澡時間沒有絕對對錯，「床單清潔」反而更為關鍵。根據《BBC》報導，英國萊斯特大學微生物學家弗里斯通（Primrose Freestone）指出，即便晚上洗澡後馬上上床，人在睡眠中仍會流汗並掉落皮屑，成為塵蟎溫床。她建議，若沒有定期更換床單，單靠洗澡無法徹底保持衛生。

赫爾大學講師威爾金森（Holly Wilkinson）則補充，只要每天清潔重點部位、每週全身洗澡兩次，就足以維持基本健康，主要還是根據個人自身習慣，並沒有標準解答。

生活習慣

