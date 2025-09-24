台灣藝術家作品登捷克插畫藝術節 細膩探討脆弱面貌

快訊

中央社／ 布拉格24日專電
台灣插畫連續3年受邀參加捷克LUSTR國際插畫暨漫畫藝術節，今年藝術節更設立「台灣展區」，多達11位台灣藝術家作品在主展區「脆弱的新面貌」呈現，提升台灣插畫藝術在中歐的能見度，與國際插畫家共同探索細膩真誠的內在藝術。圖／中央社
台灣插畫連續3年受邀參加捷克LUSTR國際插畫暨漫畫藝術節，今年藝術節更設立「台灣展區」，多達11位台灣藝術家作品在主展區「脆弱的新面貌」呈現，提升台灣插畫藝術在中歐的能見度，與國際插畫家共同探索細膩真誠的內在藝術。圖／中央社

台灣插畫連續3年受邀參加捷克LUSTR國際插畫暨漫畫藝術節，今年藝術節更設立「台灣展區」，多達11位台灣藝術家作品在主展區「脆弱的新面貌」呈現，提升台灣插畫藝術在中歐的能見度，與國際插畫家共同探索細膩真誠的內在藝術。

第12屆參展陣容包括2025年台北插畫藝術節主視覺藝術家何恩寧（Ning），以及何諭函（HoHo）、劉瑞芸、淀（YoDo）、朱緹（Dee Chu）、詹雨樹（Raintree）、夏仙（Sammi）、TROUBLELOOK、新台幣男孩（ntdboi）、Beryl Wu、異男文森（GAMEBOI V）等多位各具風格特色的創作者。

何恩寧（Ning）以插畫記錄動物溝通、療癒與自然農法的靈性旅程，作品從動物的視角出發，帶領人們穿越表象情節，感受愛的存在，提醒更有覺知地活在每個當下。

何諭函（HoHo）作品呈現多元的創作媒材，透過油畫、壓克力、動畫、陶藝、大型雕塑來描述與創造當下的感覺與連結，畫作多來自於空間與空間內人物的互動。

淀（YoDo）因童年時的身心障礙創傷症候群而展開藝術療癒，創作跨越盲畫、插畫、立體裝置、聲音藝術與行為藝術，並持續透過不同媒材探索記憶、情感與社會議題。

劉瑞芸以小朋友的黏土創作，椅子上坐著各種人物，象徵不同的位置，也映照她的身份處境。劉瑞芸分享，她身兼多職，而非做全職工作，因此被問到「妳是做什麼的？」她時常難以回答。然而，劉瑞芸覺得不一定要有明確答案，因坐在不同椅子上，本身就是一種自在舒適。

展覽期間，這4位藝術家亦受邀辦理座談，與捷克觀眾分享他們的創作歷程與經驗，並帶來絹印工作坊、兒童著色工作坊、現場似顏繪等活動，讓來自台灣的插畫能量與當地民眾零距離交流。

在文化部支持下，台灣插畫連續3年受邀參加捷克LUSTR藝術節。台北插畫藝術節策展人顏寧志表示，台北插畫藝術節自2023年與LUSTR啟動3年的合作備忘錄，約定雙方每年互相推薦插畫藝術作品參展。此合作已逐漸展現成果，去年LUSTR團隊回訪台北插畫藝術節並設攤展覽，為此項備忘錄的具體落實。

LUSTR藝術節自2014年開辦，今年從9月19日至28日舉行，除展出經公開投件獲選之插畫作品，藝術節期間也舉辦工作坊、座談、影片放映等各式活動。

