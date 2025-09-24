易釀高度近視！兒少近視盛行率逾8成7 醫：把握「3010」原則

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
眼科醫師徐浩恩說，隨課程數位化、遠距課程等情況普及，要求兒少不用手機幾乎不可能，這也讓國內高度近視兒少比率逐漸攀升，兒童一旦近視，每年度數會以75至100度速度增加。記者林琮恩／攝影
台灣兒童近視嚴重，18歲以下近視盛行率87.2%，位居全球前3名，且近視低齡趨勢明顯。醫師指出，要求兒童與青少年不用數位產品幾乎不可能，建議把握「3010」原則，近距離用眼30分鐘，休息10分鐘，且每日戶外活動時間至少120分鐘，接受陽光照射，促進視網膜分泌多巴胺，有助延緩近視，同時避免眼球變形。

眼科醫師徐浩恩說，隨課程數位化、遠距課程等情況普及，要求兒少不用手機幾乎不可能，這也讓國內高度近視兒少比率逐漸攀升，兒童一旦近視，每年度數會以75至100度速度增加，而高度近視患者，發生早發性白內障、視網膜剝離的分顯比一般民眾高，甚至有年輕患者20多歲，就因併發症造成不可逆視力傷害。

眼科醫師簡乾証則說，高度近視會導致眼軸不斷拉長，眼球壁變薄，最終就像不斷被撐大的氣球，因壓力過大而「撐爆」。徐浩恩建議，應注意讓眼睛適度休息，並有戶外活動，有助延緩近視，避免眼球變形。

眼科醫師賴威廷說，為避免兒少近視快速加深，市面上有各種方法，最簡便的方式是使用「阿托品」眼藥水，好處是使用方便，且有健保給付，不會造成病人經濟負擔，但點這類眼藥水的兒童，多反應嚴重畏光。

賴威廷說，他的兒子曾在打過阿托品後，反應學校燈光很亮，幾乎無法打開眼睛。另外，還有硬式、軟式隱形眼鏡可減緩近視，但硬式隱眼費用高且有感染風險，軟式隱眼費用也不低。

近期新型近視控制近視鏡片取得食藥署二級醫材認證，鏡片中央提供清晰視力，周邊設計減緩眼軸增長。臨床試驗證實，可延緩近視加深速度60%，原本每年增加100度，可減緩為40度。賴威廷說，研究顯示，經過6年臨床追蹤，控制近視鏡片可減緩6成近視加深與眼軸增長，配戴眼鏡即可使用，無年齡限制，有助避免兒童高度近視。

眼科醫師賴威廷說，為避免兒少近視快速加深，市面上有各種方法，最簡便的方式是使用「阿托品」眼藥水，好處是使用方便，且有健保給付，不會造成病人經濟負擔，但點這類眼藥水的兒童，多反應嚴重畏光。記者林琮恩／攝影
近期一種新型近視控制近視鏡片上市，取得食藥署二級醫材認證，藉由中央聚焦、周邊離焦方式，達到減緩近視目標。記者林琮恩／攝影
