22歲女天天喝奶茶糖尿病前期又腎損傷 醫傳授3招防治

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台北榮總新竹分院副院長黃政斌提醒，糖尿病年輕化趨勢明顯，糖尿病前期雖不是疾病，卻是警訊，且仍可逆轉，掌握減脂、增肌、控糖三大招，才能遠離糖尿病風險。圖／台北榮總新竹分院提供
新竹22歲女子不愛喝水，天天喝700cc奶茶，就醫竟發現進入糖尿病前期，至出現腎臟損傷。台北榮總新竹分院副院長黃政斌提醒，糖尿病年輕化趨勢明顯，糖尿病前期雖不是疾病，卻是警訊，且仍可逆轉，掌握減脂、增肌、控糖三大招，才能遠離糖尿病風險。

黃政斌指出，該女子體檢發現空腹血糖值已經110 mg/dl，並且尿液檢查尿蛋白為2+，家族成員均無糖尿病病史，生活習慣不菸不酒，飲食三餐正常，身體質量指數為18.7，為標準體位，血壓也在正常值。追問飲食習慣後才發現，她從不喝白開水，唯一嗜好就是每天一大杯奶茶。

黃政斌說，該女攝取手搖含糖飲料主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等等，熱量高會增加肥胖、代謝症候群、糖尿病與腎臟病罹患風險，應避免。飲食習慣要改變為吃菜配飯，減少主食當中的澱粉，在外飲食的米飯麵條要減量，不一定要吃完整個份量，甜度高的水果，則會因果糖造成脂肪堆積，限量更為重要，可以改以半量攝取。

黃政斌表示，糖尿病前期不是病是警訊，是可逆轉的，只要減脂、增肌、控糖，其中飲食控制占8成，加上運動，效果更佳。除了要限制含糖量多的蛋糕、餅乾、冰淇淋等之外，許多地雷食物包括奶油、含糖飲料、高熱量高脂肪如油炸品或肉類加工品等也應避免，甜度高的水果也要適量。

至於運動的關鍵心法，黃政斌說，要養成定期且規律的有氧運動，如快走、慢跑或是游泳等。建議每周至少每週150分鐘的中等強度運動。此外，肌力訓練或重訓，對身體的代謝也大有幫忙。

黃政斌提醒，糖尿病年輕化的趨勢已經不是新聞，其中在19到34歲的年輕群族，大約已有四分之一是糖尿病前期患者，十分之一已是糖尿病，且未來發生嚴重疾病的相關風險甚至較年長患者高出許多，包括腦中風，心肌梗塞或是洗腎。

黃政斌表示，糖尿病前期不是病是警訊，是可逆轉的，只要減脂、增肌、控糖，其中飲食控制占8成，加上運動，效果更佳。圖／台北榮總新竹分院提供
糖尿病 飲食習慣 運動

