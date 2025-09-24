新北淡水福爾摩莎國際詩歌節 用愛追思李魁賢

淡水文化基金會與世界詩人運動組織連續十年合作舉辦「淡水福爾摩莎國際詩歌節」，今年持續與淡江大學、淡江中學、水源國小及忠山國小等院校共同合作，增益在地教育的國際文學交流。「2025淡水福爾摩莎國際詩歌節」邀請臺灣、義大利、墨西哥、法國、馬來西亞、美國、薩爾瓦多、摩洛哥、秘魯、羅馬尼亞等10國等共32位「世界詩人」在淡水相聚，進行深度的淡水探訪與在地交流。

淡水文化基金會董事長許慧明表示，今年是詩歌節在淡水舉辦的第十年，開拓者詩人李魁賢今年初離世。他是詩歌節的創辦人與總策畫，用詩書寫臺灣與國際交流，對詩歌節貢獻厥偉，2025年以李魁賢老師作為序詩詩人，「愛─追思李魁賢」作為今年的詩歌節主題，也邀請國內外詩人尋訪李魁賢老師這一生的「詩路」，表達最深的感恩與懷念。

國際詩文交流期間，舉辦國內外詩書發表、詩歌講座、河岸詩會公開朗詩等超過10項精彩活動，由國內外詩人輪番上陣，開放民眾自由參與，與詩人互動。希望藉由詩歌節推廣國際詩文，延續詩人李魁賢的意志，將詩帶到人民面前，忙碌規律的生活中，以不同的形式接觸到詩的美好。也透過實際的交流參訪活動將淡水名號推向國際，經由詩人的詩作描述，提昇文化層次，增進淡水在國際間的文化體質和實質位階。