25日午後山區防雷陣雨 大台北、桃竹高溫上看36度

中央社／ 台北24日電
基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，午後山區為局部短暫雷陣雨。聯合報系資料照
氣象署說，今天降雨以花東較顯著，上半天雨勢較強，下半天漸緩；明天水氣逐漸減少，東南部、恆春半島有不定時短暫陣雨、午後山區防雷陣雨；大台北、桃竹防攝氏36度以上高溫。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今天時雨量最大的地區為花蓮縣富里鄉，在上午10時至11時達74.5毫米；台東縣延平鄉在清晨5時至6時也降下70毫米。午後各地雨量逐漸減緩，但花東、恆春半島仍有不定時短暫降雨。

林定宜指出，統計自21日（發布颱風樺加沙警報）至今天下午4時許，近4天以來累積雨量以台東縣卑南鄉1059毫米最多，其次是花蓮縣秀林鄉1002毫米；鄰近馬太鞍溪堰塞湖的花蓮縣萬榮鄉大觀測站，累積雨量也有778.5毫米。

林定宜表示，明天水氣逐漸減少，環境轉偏東至東南風，各地大致多雲到晴，東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部及東部地區亦有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜提醒，明天各地氣溫會再回升，高溫約32至35度，大台北、桃園、新竹防局部36度以上高溫。另外，明天南部、恆春半島沿岸可能有長浪。

林定宜表示，26、27日水氣不多，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，午後山區為局部短暫雷陣雨；9月28日至10月1日太平洋高壓西伸、環境轉偏南風，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜指出，颱風樺加沙目前已減弱為中颱，預估今晚就會登陸廣東，登陸後會快速減弱；颱風浣熊今天下午位於台北東北東方約3390公里處，距台遙遠無影響。

林定宜提到，至於今天凌晨生成的颱風博羅依，目前在鵝鑾鼻東南方約1700公里處，預估將穿過菲律賓、往越南方向移動，對台沒有直接影響，但進入南海期間，約26日至29日基隆北海岸、東半部、綠島蘭嶼、恆春半島沿海要留意長浪。

恆春 雨量 颱風

