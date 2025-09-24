北榮數位輔助手術精準重建 口腔癌治療邁向「救命到重建生活」

國人十大癌症之一的口腔癌，過去傳統手術常常難以同時兼顧外觀與功能，台北榮總口腔醫學部口腔顎面外科主任吳政憲說，過去頭頸腫瘤或顱顏外傷患者雖能存活，但術後在外觀與功能上往往難以恢復。如今透過數位輔助科技，能提高腫瘤切除與複雜顏面重建的精確度，不僅只「救命」更進化到「重建生活」。

口腔癌患者的腫瘤大小不一定，嚴重的話會需要切除大量的顳顎關節及大量軟組織結構等。吳政憲表示，一名複雜顏面外傷患者合併嚴重上顎骨缺損，導致外觀變形與口腔功能受損。醫療團隊運用顴骨植體（zygomatic implant）技術重建咬合與口腔功能，避免複雜補骨及軟組織重建手術，讓患者在功能與外觀上都獲得顯著改善，重拾信心。

吳政憲說，下顎骨骨肉瘤患者接受廣泛下顎骨截除，醫療團隊利用電腦輔助個別化植入物重塑臉部外觀，並以腓骨游離皮瓣結合人工植牙進行功能性重建，使患者得以恢復正常咀嚼與語言功能，外觀也重獲自然和諧，充分體現「功能與美學兼具」的治療理念。

吳政憲表示，過去頭頸腫瘤或顱顏外傷患者雖能存活，但術後在外觀與功能上往往難以恢復。如今透過數位輔助科技，術前可運用電腦輔助設計（CAD）與虛擬手術規畫（VSP）精準模擬；術中結合導航系統（Navigation），提高腫瘤切除與複雜顏面重建的精確度。

再透過客製化 3D 列印技術，製作符合個人解剖結構的植入物與手術導板；及應用模組化人工關節，提供顳顎關節腫瘤侵犯後的創新重建方案。結合顯微重建、人工植牙與數位設計的跨域整合，醫師能更精準地規畫與執行治療。