12歲便擁有以天皇為讀者的繪本！93歲鄭明進奪金鼎獎：我要畫到100歲

「我是台灣最幸運的阿公！」被譽為「台灣兒童圖畫書教父」、93歲的繪本作家鄭明進，從文化部長李遠手中拿下特別貢獻獎獎座，感性表示1944年、自己12歲的那年，便從哥哥手中拿到第一本繪本「孫悟空」，還是以日本天皇為讀者所設計的日本講談社繪本。「這第一本繪本埋在我的腦海一直不離開」，他表示，「我還要活下去，我要畫到一百歲。」贏得台下熱烈掌聲。

第49屆金鼎獎今天舉行頒獎典禮，本屆共計1386件作品報名，角逐包括雜誌、圖書、政府出版品及數位出版等4大類組37個獎額。

鄭明進1932年出生於台北，至今已出版近50本插圖或圖畫書，其中多部作品被譽為台灣童書經典。他也致力引進各國繪本，擔任選書及翻譯、顧問的角色。他曾參與《小學生畫刊》等叢書編輯出版工作，並陸續編寫、出版傑出圖畫書插畫家系列，深耕兒童圖畫書與美術教育，投注一生心力推動台灣繪本演進歷程。

疫情期間，鄭明進推動「戴口罩自畫像」活動，引起許多迴響，連德國慕尼黑的青少年圖書館也特地邀請鄭明進，用他的自畫像跟全世界的人分享。

鄭明進認為，看圖畫書就是要培養孩子的觀察力，「用眼睛看東西，慢慢看慢慢看」，這些圖像會刺激孩子的腦，「想像力就會豐富」。九十歲生日時，鄭明進許願成立兒童繪本美術館，他希望台灣的圖畫書不只是講故事，還要帶有人文的價值。

文化部推出「下一本書」的獎勵機制，以國家語言創作圖書獲金鼎獎（文學圖書獎、兒童及少年圖書獎、圖書插畫獎）、台灣文學金典獎、金繪獎、金漫獎等國家級獎項，或重要國際獎項者，均可申請創作下一本書的獎勵金。