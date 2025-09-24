快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

12歲便擁有以天皇為讀者的繪本！93歲鄭明進奪金鼎獎：我要畫到100歲

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第49屆金鼎獎頒獎典禮下午舉行，文化部長李遠（左）頒獎給特別貢獻獎得主資深兒童文學家、繪本作家鄭明進（右），鄭明進表示1944年看到日本繪本「孫悟空」，即深受吸引而開始啟蒙，雖然已經93歲，但他仍會繼續創作。記者曾吉松／攝影
第49屆金鼎獎頒獎典禮下午舉行，文化部長李遠（左）頒獎給特別貢獻獎得主資深兒童文學家、繪本作家鄭明進（右），鄭明進表示1944年看到日本繪本「孫悟空」，即深受吸引而開始啟蒙，雖然已經93歲，但他仍會繼續創作。記者曾吉松／攝影

「我是台灣最幸運的阿公！」被譽為「台灣兒童圖畫書教父」、93歲的繪本作家鄭明進，從文化部長李遠手中拿下特別貢獻獎獎座，感性表示1944年、自己12歲的那年，便從哥哥手中拿到第一本繪本「孫悟空」，還是以日本天皇為讀者所設計的日本講談社繪本。「這第一本繪本埋在我的腦海一直不離開」，他表示，「我還要活下去，我要畫到一百歲。」贏得台下熱烈掌聲。

第49屆金鼎獎今天舉行頒獎典禮，本屆共計1386件作品報名，角逐包括雜誌、圖書、政府出版品及數位出版等4大類組37個獎額。

鄭明進1932年出生於台北，至今已出版近50本插圖或圖畫書，其中多部作品被譽為台灣童書經典。他也致力引進各國繪本，擔任選書及翻譯、顧問的角色。他曾參與《小學生畫刊》等叢書編輯出版工作，並陸續編寫、出版傑出圖畫書插畫家系列，深耕兒童圖畫書與美術教育，投注一生心力推動台灣繪本演進歷程。

疫情期間，鄭明進推動「戴口罩自畫像」活動，引起許多迴響，連德國慕尼黑的青少年圖書館也特地邀請鄭明進，用他的自畫像跟全世界的人分享。

鄭明進認為，看圖畫書就是要培養孩子的觀察力，「用眼睛看東西，慢慢看慢慢看」，這些圖像會刺激孩子的腦，「想像力就會豐富」。九十歲生日時，鄭明進許願成立兒童繪本美術館，他希望台灣的圖畫書不只是講故事，還要帶有人文的價值。

文化部推出「下一本書」的獎勵機制，以國家語言創作圖書獲金鼎獎（文學圖書獎、兒童及少年圖書獎、圖書插畫獎）、台灣文學金典獎、金繪獎、金漫獎等國家級獎項，或重要國際獎項者，均可申請創作下一本書的獎勵金。

文化部長李遠致詞時表示，此一措施是希望金鼎獎得獎者，可以在下一本書申請文化部的「下一本書獎勵」補助，文化部會付一筆錢(60萬元)讓你安心生活、慢慢寫作，希望讓大家覺得得獎之外，還有可以繼續寫下一本書的快樂。

第49屆金鼎獎頒獎典禮下午舉行，文化部長李遠頒獎給特別貢獻獎得主資深兒童文學家、繪本作家鄭明進（圖），鄭明進表示1944年看到日本繪本「孫悟空」，即深受吸引而開始啟蒙，雖然已經93歲，但他仍會繼續創作。記者曾吉松／攝影
第49屆金鼎獎頒獎典禮下午舉行，文化部長李遠頒獎給特別貢獻獎得主資深兒童文學家、繪本作家鄭明進（圖），鄭明進表示1944年看到日本繪本「孫悟空」，即深受吸引而開始啟蒙，雖然已經93歲，但他仍會繼續創作。記者曾吉松／攝影
第49屆金鼎獎頒獎典禮下午舉行，文化部長李遠頒獎給特別貢獻獎得主資深兒童文學家、繪本作家鄭明進（圖），鄭明進表示1944年看到日本繪本「孫悟空」，即深受吸引而開始啟蒙，雖然已經93歲，但他仍會繼續創作。記者曾吉松／攝影
第49屆金鼎獎頒獎典禮下午舉行，文化部長李遠頒獎給特別貢獻獎得主資深兒童文學家、繪本作家鄭明進（圖），鄭明進表示1944年看到日本繪本「孫悟空」，即深受吸引而開始啟蒙，雖然已經93歲，但他仍會繼續創作。記者曾吉松／攝影

文化部 金鼎獎 台灣文學

延伸閱讀

影／金鼎獎特別貢獻獎得主鄭明進 受日本繪本「孫悟空」啟蒙

「鬼地方」掀台書韓流！金泰成獲文化獎章 李遠：台灣文學走進全世界

2025人權影展中正紀念堂開幕 文化部長李遠：意義非凡

李遠訪捷克曝當文化部長學會2事 被問「故宮文物不屬於台灣」他這麼回

相關新聞

台彩累積逾6528億元盈餘 等於37座大巨蛋規模

台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐...

33歲女重症肌無力僅開「3公分切口」 免開胸切骨、3天出院

一名受重症肌無力困擾的33歲女性，因為單邊眼皮下垂嚴重而被確診，需切除胸腺，緩解病情。但一聽到要「鋸開胸骨」就害怕，最後...

彩券行傳奇！埔里「鑫來旺」締造全台唯一「四彩大滿貫」紀錄

台灣彩券今日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，會中邀請三位經銷商現身說法。董事長黃志宜也分享經銷商選點秘訣，...

「送藥入口、吞下再走」結核病關懷員送藥20年 發生率降幅達63%

台灣自2006年起投入「結核病及漢生病直接觀察治療都治執行計畫」，目前全國約有600多位都治關懷員每日執行都治關懷服藥任...

台中南投辦國慶晚會焰火 盧秀燕許淑華韓國瑜為花蓮發聲：天佑台灣

114年國慶晚會10月9日在台中，10月10日國慶焰火在南投，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華與立法院長韓國瑜今天共同見證...

超級細菌危機來臨！三總啟動健康巴士衛教展 籲「安全用藥」

頭痛、咳嗽、打噴嚏，有感冒症狀就去診所買藥吃，是許多人的日常，專家提醒，不是每次生病都需要服藥，尤其是使用抗生素。抗生素...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。