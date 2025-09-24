快訊

超級細菌危機來臨！三總啟動健康巴士衛教展 籲「安全用藥」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，抗藥性威脅迫在眉睫，不僅造成社會負擔，對臨床治療更是重大挑戰。記者廖靜清／攝影
頭痛、咳嗽、打噴嚏，有感冒症狀就去診所買藥吃，是許多人的日常，專家提醒，不是每次生病都需要服藥，尤其是使用抗生素。抗生素濫用已導致細菌抗藥性問題日益嚴重，恐產生超級細菌！台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，抗藥性細菌不僅造成社會負擔，對臨床治療更是造成重大挑戰。

根據研究，感染抗藥性細菌患者的治療成本為一般患者的1.4倍，造成沉重經濟負擔。臨床研究顯示，感染多重抗藥性細菌的患者，其死亡風險更提高近 1.5倍，對病患安全構成嚴峻挑戰。張峰義呼籲，若藥物濫用的情況持續，未來可能面臨「無藥可用」的危機，病情更難以治癒。

三軍總醫院院長陳元皓表示，抗生素抗藥性問題在全球已被定義為「醫療緊急危機」，對台灣更是巨大的公共健康與財政負擔。根據衛福部報告，抗生素抗藥性為全球健康十大威脅，全球每年恐有近500萬人因此失去生命。而因為感染抗藥性細菌的患者，住院時間更拉長，增加醫療支出。

陳元皓指出，抗生素抗藥性問題如果未能解決，遲至2050年經濟損失可達GDP的2%至3.5%，若以2%計算，台灣損失將超過新台幣3000億元。面對如此重大的挑戰，三總透過推動抗生素監控與衛教，提前開跑「世界抗生素認知周」，啟動健康巴士衛教展，提醒民眾正確使用抗生素，搭配完善的醫療管理，才能安全地遠離抗藥性威脅。

疾管署署長羅一鈞表示，抗生素抗藥性已被列入全球十大健康威脅，衛福部已經啟動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，包括建立國家級抗生素抗藥性防治平台，並制定國家抗生素管理指引、標準和執行工具等，全程目標包含降低人用抗生素降低1%用量、超級細菌CRAB感染率降低2%。

「目前皆達標，醫學中心的超級細菌CRAB感染率降低26.1%，大幅超標。」羅一鈞說，各界協力預防抗生素抗藥性，從教育端、臨床端著手，達成抗藥性防治的整體目標。他提醒民眾，不主動要求抗生素、不隨便買抗生素吃、不隨便停藥，務必遵守醫囑使用抗生素，減少抗藥性細菌的傳播。

醫療品質策進會董事長張上淳表示，抗生素的出現可說是現代醫學最輝煌的成就，但是不恰當使用讓抗藥性成為另一波「無聲大流行」。民眾應落實勤洗手、接種疫苗等預防措施，從源頭減少感染與用藥需求，降低個人醫療成本，也省下寶貴的醫療人力與病床。

三總攜手多方響應世界抗生素周，透過推動抗生素監控與衛教。記者廖靜清／攝影
抗生素 超級細菌 感冒 藥物濫用

