影／70歲銀髮族變身時尚Icon 走上伸展台驚豔全場

雲林縣邁入超高齡社會，為鼓勵銀髮族穿出自信，縣府社會處邀請時尚大師林國基為長輩設計服裝、造型，今天舉辦「銀齡時尚穿搭走秀」，40名平均年齡70歲的長輩在舞台上大秀自信及魅力，時尚裝扮更讓現場驚呼連連。

雲林縣舉辦「銀齡時尚穿搭走秀」吸引40名長者報名，平均年齡70歲，林國基花費一天一夜時間，為長輩打理造型，長輩身上所穿的服飾，都是他親自設計或蒐藏，今天走秀現場，阿公、阿嬤輕鬆駕馭復古風、異國風、華麗風等造型，在場觀眾為之驚艷。

社會處長林文志表示，「銀齡時尚穿搭走秀」共有14鄉鎮市老人會參與，參加走秀的長輩年齡最大為86歲，來自崙背鄉的廖惠美不僅參與長青學苑、樂齡學習中心的課程學習，並經常參與公益活動，得知有穿搭走秀活動，也樂於參加，民間企業影響力科技也贊助活動300份滴雞精，鼓勵長輩樂活學習。