彩券行傳奇！埔里「鑫來旺」締造全台唯一「四彩大滿貫」紀錄

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
埔里「鑫來旺」締造全台唯一「四彩大滿貫」紀錄。圖／本報資料照片
台灣彩券今日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，會中邀請三位經銷商現身說法。董事長黃志宜也分享經銷商選點秘訣，特別點名南投埔里的「鑫來旺彩券行」，因為該店締造了全台唯一「四彩大滿貫」頭獎紀錄，包括大樂透、威力彩今彩539與大福彩這四種彩券的頭獎，全都曾在這裡開出，堪稱彩迷口中的傳奇幸運地標。

黃志宜解釋，這項紀錄恐怕短期內無法再被打破。因為大福彩已停賣，目前只剩大樂透、威力彩與今彩539等三種頭獎，所以短期內再怎麼努力，也只能達到「三冠王」。

他回憶，當年「鑫來旺」完成大滿貫時，台彩還特地率團頒獎，成為業界佳話。至於選點祕訣，他再次強調：「人潮就是買氣」，寺廟、夜市、加油站、郵局附近都是經銷商成功的重要關鍵。

此外，台彩指出，還有兩家彩券行達成「三冠王」，也就是曾開出威力彩、大樂透及今彩539頭獎，一家是位於苗栗縣公館鄉「興煥投注站」，另一家是新竹市北區「照達商行」。有趣的是，這兩家投注站剛好都在廟宇附近，前者位於當地信仰中心五穀宮正後方，後者店面就在新竹城隍廟北門街上。

彩券行 今彩539 威力彩

