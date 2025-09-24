快訊

台彩累積逾6528億元盈餘 等於37座大巨蛋規模

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
公益彩券形象影片上映記者會，邀請三位經銷商現身分享公益彩券如何在他們人生低谷時，帶來就業契機與重生希望。截至今年七月底共扶助6萬8958位彩券經銷商與其家庭擁有穩定收入、改善生活。圖／台灣彩券提供
台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐格動畫手法，結合實景拍攝，傳遞每一張彩券背後所乘載的善意與力量，凸顯公益彩券長期在社會福利、國民年金及全民健保等領域的重要貢獻。

台彩指出，自民國八十八年發行至今，截至今年七月底已累積逾新台幣六千五百二十八億元盈餘，約等於三十七座大巨蛋規模。其中，五成用於地方政府社福支出，百分之四十五支應國民年金，百分之五投入全民健保準備基金。

財政部國庫署副署長林秀燕表示，公益彩券發行的初衷就是增加社會福利財源及協助弱勢族群就業，多年來始終落實盈餘專款專用的原則，讓購買彩券的民眾更放心自己的愛心及善念，都運用在真正需要的地方。

中國信託銀行執行副總高人傑指出，公益彩券設計初衷就是讓盈餘專款專用於公益事業，做公益也是當初參與競標取得彩券發行權的主要目的。希望每張彩券都能為台灣這片土地帶來更多的好事。

現場也邀請三位經銷商現身說法。彰化青年鄭諺敦在意外中失去雙掌，曾一度陷入低潮，但因販售刮刮樂重新找回自信與人生方向；辜清華因中風行動不便，與妻子攜手經營彩券行，撐起全家生計，也成為腦性麻痺女兒的重要依靠；台北的洪雅玲十多年前罹患腦膜炎導致下半身癱瘓，如今透過經營彩券行向家人證明「我依然有能力」。

台彩董事長黃志宜說，截至今年七月底共扶助六萬八千九百五十八位彩券經銷商與其家庭擁有穩定收入、改善生活，今天首映的影片不只是形象推廣，更希望透過影像的溫度與故事的力量，讓民眾理解到，每一張彩券都是改變社會的一份力量。

台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐...

