33歲女重症肌無力僅開「3公分切口」 免開胸切骨、3天出院

一名受重症肌無力困擾的33歲女性，因為單邊眼皮下垂嚴重而被確診，需切除胸腺，緩解病情。但一聽到要「鋸開胸骨」就害怕，最後透過新式手術，在胸口劍突下的位置開一個三公分切口，切除擴大胸腺，手術當天即可下床，三天後出院。

林口長庚達文西中心主任趙盈凱表示，七成重症肌無力患者與胸腺有關，常導致肌肉不受控制，甚至嚴重眼皮下垂。傳統治療手術須鋸開胸骨，除了斷骨風險，還要面臨手術傷口大的問題，長達20公分傷口住院至少7至10天，讓許多病人卻步。

國際共識與臨床實證，全身性重症肌無力患者應盡早接受擴大胸腺切除，以利病情控制。趙盈凱指出，新式手術縮小手術切口、縮短住院天數，大幅提升術後生活品質。以這名33歲女性個案為例，術後恢復極快，短短數日即可參加韓團演唱會，完全看不出歷經重大手術。

林口長庚耳鼻喉部部長暨SP計畫主持人方端仁表示，團隊自2011年執行達文西經口手術首例至今，有15年以上經驗，曾發表多篇國際期刊論文證實多孔達文西機器手臂治療的療效。長庚醫療體系自2022年起率先啟動「達文西單孔手術系統」（Single Port, SP）臨床試驗，其器械操作靈敏、蛇形內視鏡視野清晰，較以往系統更符合經口自然孔道咽喉手術。

方端仁指出，咽旁空間是位於頸部與咽喉深處交界，連結腦部與頸部的區域，其中內頸動脈和多重腦神經自主神經都會經過，是相當危險的區域。林口長庚耳鼻喉部團隊於2025年2月開始進行臨床試驗，重新設計手術流程，並自5月正式啟用，至今已完成50例各式困難咽喉疾病治療。

今年7月，林口長庚接連接受2例轉診個案，病人在多家醫學中心長期追蹤，已有吞嚥困難現象，但因擔心嚴重併發症而遲遲無法決定開刀。方端仁說，經評估決定使用單孔達文西設備，將咽旁腫瘤經口切除。這2位病人術後次日即可下床及進食，一周內即返家，並且很快都恢復正常生活，其中一位高齡92歲，術後無任何併發症。