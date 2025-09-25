Panasonic秋季新品亮相　以人為本AI科技打造智慧舒適居家

在智慧家電快速進化的浪潮中，Panasonic持續以「以人為本」為核心精神，致力讓科技不再冰冷，而是能真正貼近生活。今年以「愛(Ai)你的美好生活」為主軸，於秋季新品發表會上推出多款整合AI技術的創新家電，從客廳、廚房、臥室到衛浴，全面展現AI智慧帶來的便利、省電與舒適，期盼為每個家庭打造更具溫度的生活體驗。

台灣松下銷售公司總經理張天來表示：「Panasonic相信AI應該是有溫度的科技，能成為理解生活的好幫手。今年我們延續品牌理念，從日常需求出發，推出結合AI的智慧家電，幫助大家省下時間與精力，享受真正便利又智慧的美好生活。」

Panasonic秋季新品登場，推出一系列整合AI技術的家電，致力為使用者打造更便利、舒適且智慧的生活體驗。(圖為台灣松下銷售公司總經理 張天來) 圖／Panasonic提供

智慧節能 打造清新舒適居家環境

家中空氣品質與濕度控制向來是消費者關心的重點。今年推出的 Panasonic Smart Dry變頻除濕機，搭載全新雙變頻與AI Econavi智慧節能科技，能自動感知溫度與濕度，精準調節運轉模式。其優勢不僅在於省電效果業界領先，還能快速且安靜地除濕，維持乾爽而不過度乾燥的平衡環境。同時結合防霉監控與nanoe™ X技術，讓機體內部常保乾燥，有效避免黴菌孳生與異味產生，全面守護居家健康。

Panasonic Smart Dry變頻除濕機搭載全新雙變頻與AI Econavi智慧節能科技，讓除濕更省電、快速又安靜。 圖／Panasonic提供

衣物清新 洗烘一次到位

全新 AI智慧雙控洗烘衣機 則是今年的另一亮點。產品搭載新型專利的智慧雙控面板，讓操作更直覺，同步操控洗程不再繁瑣。窄型機身設計不僅節省空間，還能滿足大容量需求，適合多元居家環境。更配備Heat Pump熱泵烘乾技術，達成省電、省時雙效益，同時讓衣物保持柔軟蓬鬆。針對戶外機能衣物，日本製滾筒機型更導入「潑水性恢復科技」，透過低溫烘乾恢復纖維彈性，貼心滿足現代人生活細節的需求。

Panasonic全新AI智慧雙控洗烘衣機，採用搭載新型專利的雙控面板讓操作更直覺；窄型機身及大容量設計貼合多元空間需求。 圖／Panasonic提供

廚房革新 食材保鮮更智慧

冰箱作為家中的「食材守門員」，今年推出的 Panasonic電冰箱 內建AI智慧節能科技，能依據家庭使用習慣自動調整運轉模式，實現業界省電第一。結合日本獨家冷凍科技，能長效保鮮食材，鎖住原汁原味。從小宅適用的薄型設計到大家庭需求的大容量冰箱，皆具備靈活收納空間，讓冰箱不只是保存食材的工具，更是智慧保鮮的最佳夥伴。

餐後清潔更輕鬆

為解決餐後碗盤的惱人問題，Panasonic同步推出升級版 獨嵌式洗碗機。搭載nanoe™ X與去殘水雙重科技，實現洗前除臭、洗後高達99.9%抑菌，碗盤更可長效淨存30天。獨立熱循環設計避免回潮與異物掉落，集清洗、烘乾、收納於一機，讓餐後時光真正放鬆自在。

全面呵護 從衛浴到日常保養

Panasonic也同步升級多款貼近生活的個人化家電。溫水洗淨便座 具備智慧雙溫控功能，能依環境自動調整水溫與座溫，四季皆宜；再加上nanoe™ X科技，有效抑菌99%，守護衛浴清潔健康。

而深受消費者喜愛的 奈米水離子吹風機，今年推出新世代「nanocare ULTIMATE」版本，結合高滲透奈米水離子、礦物離子與負離子三重修護元素，能深層滋養髮芯，帶來沙龍級保濕力。個人化選單提供四種專屬護理模式，從頭髮到肌膚都能享受全方位呵護。

今年秋季新品展現Panasonic持續洞察消費者需求的決心。從居家空氣、衣物、食材保鮮到個人保養，AI科技不僅讓生活更便利省能，也讓每一個細節更有人情味。Panasonic承諾，未來將持續以創新科技守護生活，讓「愛(Ai)你的美好生活」不只是一句口號，而是每個家庭實際能感受到的溫暖與智慧。