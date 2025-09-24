快訊

「中文怪物」爆紅卻惹爭議 參賽者性騷、劈腿黑歷史連環爆

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

「加味加熱菸」將販售 董氏急做校園宣導

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台北市衛生局與董氏基金會24日提醒，加熱菸恐成為青少年成癮破口，應積極預防青年吸食。（中央社示意圖）
台北市衛生局與董氏基金會24日提醒，加熱菸恐成為青少年成癮破口，應積極預防青年吸食。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】年輕人容易吸加熱菸，台北市政府與董氏基金會決強化校園宣導，盼減少青年吸菸！董氏基金會主任林清麗24日強調，菸草中的尼古丁上癮後很難戒除，開始吸菸後平均持續上癮30年，因此年輕人成為菸商鎖定對象；北市衛生局長黃建華強調，9成吸菸年輕人是從「加味菸」入門，所有菸品都具有高度致癌風險。

憂同學之間直銷

林清麗提醒，目前新興菸品正透過直銷的方式在年輕人之間擴散，就是同學提供給同學。但《菸害防制法》明文規定電子煙或未經核可的加熱菸，不得製造、輸入、販賣、展示、廣告或使用。學生之間透過社群媒體轉傳、販售新興菸品，不只違法，還等同被菸商利用成為下線、幫菸商廣告。

黃建華表示，國際研究指出，9成吸菸年輕人是從「加味菸」入門，加熱菸使用者更有8成是年輕人，且加熱菸使用者約9成會成為紙菸、加熱菸的雙重使用者，總吸菸量不減反增。加熱菸及所有菸品，都具有高度致癌風險，也會製造二手菸、三手菸，唯有遠離所有菸品，才能真正守護健康。

唐玲現身說法

戒菸超過10年的董氏基金會義工唐玲分享說，自己罹癌並非偶然，吸菸是最大因素，以前會用抽煙排解焦慮，但後來發現花很多錢，還有胸悶、背痛與呼吸不順，後來在戒菸門診協助下才戒菸，但也因為太慢行動，所以2019年還確診胃癌4期，歷經化療與手術，甚至切掉3分之2個胃，讓她深刻體會菸害造成的傷害多嚴重。

「尼古丁等於大腦毒素！」北醫精神科醫師黃宇銳強調，青少年大腦仍處於快速發育階段，須到25歲才完全成熟，愈早接觸菸品就越容易產生依賴與成癮。另外，尼古丁會對大腦前額葉皮層中產生神經毒性作用，干擾青少年的認知發展、執行功能和抑制控制能力，恐影響注意力、學習、情緒和衝動控制。

【更多精采內容，詳見

加熱菸 戒菸 校園

延伸閱讀

周倪安告發蔣萬安、黃建華瀆職 北市：依法行政

「陰莖增大術」釀人命 北市衛生局駁官商勾結強調丁斌煌到案了

【Podcast】Ep34.預防失智從「我」做起！北市衛生局長黃建華親授秘訣

加熱菸最快「這時候」上市！國健署首波通過8品項、3載具審核…國外買回同款合法嗎？

相關新聞

雪隧龜速車「時速42」慢慢開 國道警：只能代替月亮懲罰你

行駛國道除了避免超速，過慢同樣觸法。國道公路警察局近日在臉書公布監視畫面，一輛小貨車在雪山隧道北上路段，前方車道全空卻僅以時速42公里行駛，遠低於最低速限70公里，遭科技執法開單。警方也幽默直言，「只能代替月亮懲罰你」。

台中南投辦國慶晚會焰火 盧秀燕許淑華韓國瑜為花蓮發聲：天佑台灣

114年國慶晚會10月9日在台中，10月10日國慶焰火在南投，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華與立法院長韓國瑜今天共同見證...

「加味加熱菸」將販售 董氏急做校園宣導

年輕人容易吸加熱菸，台北市政府與董氏基金會決強化校園宣導，盼減少青年吸菸！

「送藥入口、吞下再走」結核病關懷員送藥20年 發生率降幅達63%

台灣自2006年起投入「結核病及漢生病直接觀察治療都治執行計畫」，目前全國約有600多位都治關懷員每日執行都治關懷服藥任...

自殺重返國人十大死因！男性、中壯年不願求助 自殺通報比低

根據衛福部最新公布的2024年數據，時隔14年，自殺重返國人十大死因之列，位居第10名。分析輕生人數的年齡，青壯年族群的...

颱風樺加沙警報解除 宜蘭太平山9/25恢復開園

位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區21日傍晚因颱風樺加沙影響，實施預警性休園。農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，因颱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。