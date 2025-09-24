「加味加熱菸」將販售 董氏急做校園宣導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】年輕人容易吸加熱菸，台北市政府與董氏基金會決強化校園宣導，盼減少青年吸菸！董氏基金會主任林清麗24日強調，菸草中的尼古丁上癮後很難戒除，開始吸菸後平均持續上癮30年，因此年輕人成為菸商鎖定對象；北市衛生局長黃建華強調，9成吸菸年輕人是從「加味菸」入門，所有菸品都具有高度致癌風險。

憂同學之間直銷

林清麗提醒，目前新興菸品正透過直銷的方式在年輕人之間擴散，就是同學提供給同學。但《菸害防制法》明文規定電子煙或未經核可的加熱菸，不得製造、輸入、販賣、展示、廣告或使用。學生之間透過社群媒體轉傳、販售新興菸品，不只違法，還等同被菸商利用成為下線、幫菸商廣告。

黃建華表示，國際研究指出，9成吸菸年輕人是從「加味菸」入門，加熱菸使用者更有8成是年輕人，且加熱菸使用者約9成會成為紙菸、加熱菸的雙重使用者，總吸菸量不減反增。加熱菸及所有菸品，都具有高度致癌風險，也會製造二手菸、三手菸，唯有遠離所有菸品，才能真正守護健康。

唐玲現身說法

戒菸超過10年的董氏基金會義工唐玲分享說，自己罹癌並非偶然，吸菸是最大因素，以前會用抽煙排解焦慮，但後來發現花很多錢，還有胸悶、背痛與呼吸不順，後來在戒菸門診協助下才戒菸，但也因為太慢行動，所以2019年還確診胃癌4期，歷經化療與手術，甚至切掉3分之2個胃，讓她深刻體會菸害造成的傷害多嚴重。

「尼古丁等於大腦毒素！」北醫精神科醫師黃宇銳強調，青少年大腦仍處於快速發育階段，須到25歲才完全成熟，愈早接觸菸品就越容易產生依賴與成癮。另外，尼古丁會對大腦前額葉皮層中產生神經毒性作用，干擾青少年的認知發展、執行功能和抑制控制能力，恐影響注意力、學習、情緒和衝動控制。

