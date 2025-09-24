「送藥入口、吞下再走」結核病關懷員送藥20年 發生率降幅達63%

台灣自2006年起投入「結核病及漢生病直接觀察治療都治執行計畫」，目前全國約有600多位都治關懷員每日執行都治關懷服藥任務，至去年結核病發生率已下降超過6成。疾管署長羅一鈞表示，2035年全面消除結核病的路上有彼此，希望有天能從這條路上正式畢業。

疾管署及中華民國防癆協會，今日舉辦「都治計畫20周年績優關懷員表揚典禮」，適逢「都治計畫」推行邁入20週年，以「都治守護20年，愛與關懷每一天」為主題，由羅一鈞與防癆協會理事長余明治，首度頒獎表揚60位長期投入結核病防治工作最前線的都治關懷員，包括都治送藥關懷員、行政關懷員及抗藥性結核病醫療照護體系（TMTC）關懷員。

直接觀察治療（Directly Observed Treatment-Short Course，DOTS），音譯為「都治」，是世界衛生組織倡議最具效益的結核病防治策略之一。

自2006年起，台灣接軌全球策略推動都治計畫，除公共衛生人員、個案管理師、醫療院所執行結核病防治及醫療照護工作外，藉由經訓練的關懷員每日執行「送藥到手、服藥入口、吞下再走」關懷服藥工作，並於2008年擴大涵蓋至潛伏結核感染者，目前全國約有600多位都治關懷員每天執行都治關懷服藥任務。

羅一鈞表示，2024年結核病新案發生率為每10萬人口26例，相較於都治計畫推動前2005年每10萬人口73例，累積降幅達63%。透過關懷員每天陪伴個案服藥、悉心照顧、觀察副作用，確保完成治療，有效降低抗藥性結核病的發生風險，不僅協助個案重拾健康，也大幅減少結核病於社區的傳播。

羅一鈞分享，關懷員是大將非小兵，無謂天氣、災害堅守崗位送藥，避免功虧一簣，他們也都相當厲害，常常到家發現人不在，但知道哪裡可以找到人，也會軟硬兼施要他們吃藥，久了便形成一種有趣的關係，若關懷員來晚來還會擔心，也許是因為感情緊密，才讓結核病能更順利，2035年希望全面消除，希望大家有天能正式畢業。

63歲的陳美色在嘉義市衛生局擔任關懷員，她表示，接觸過的個案數不計其數，曾經有位73歲的大哥獨居且跌倒骨折，出院返家後導尿管塞住在流血，她協助處理，隔天周末但放心不下，仍買餐點前往協助，在他需要幫助時給予他陪伴。