自殺重返國人十大死因！男性、中壯年不願求助 自殺通報比低

根據衛福部最新公布的2024年數據，時隔14年，自殺重返國人十大死因之列，位居第10名。分析輕生人數的年齡，青壯年族群的輕生死亡數明顯上升，其中，25至44歲年齡層的年增幅最大，達10.8%，反映出青壯世代所承受的生活壓力與心理健康風險不容忽視。

北醫大今天舉辦自殺防治研討會，台灣自殺防治學會理事長呂淑貞指出，自殺通報比近年呈現上升趨勢，代表有更多自殺企圖者進入系統接受關懷，但尚有提升空間。從數據上來看，男性通報人次仍不高，中壯年通報人次仍待提高。反之，大部分自殺死亡者，有近8成未有機會進關懷訪視的系統中，尤其是男性比起女性更難觸及。

「目前希望能夠增加通報率，台灣有自殺通報機制，知道有人自殺，或是發現他人具自殺意圖而身處危險時，須通知警消處理。」呂淑貞表示，年齡愈大的輕生者，生前曾被通報有輕生意圖的機率愈低，45至64歲僅26%，65歲以上僅17%；老人自殺死亡率較高，但通報率低。

各年齡層自殺原因不同，呂淑貞說，因憂鬱症、躁鬱症等精神疾病引起輕生的比率最高，占整體48.8%。而年逾75歲者，主要自殺因子為久病不癒。14歲以下自殺風險，除了精神疾病，其次為家庭成員關係緊張，如親子關係，以及同儕關係不合。

衛福部心理健康司長陳柏熹表示，目前我國自殺防治共有三層機制，包括心理急救、免費諮詢、支持方案，目前正慢慢布建社區心理衛生中心，讓民眾可以走進去接受服務，增加服務可近性。針對高風險的族群，特別是青少年學生，例如有嚴重情緒障礙，也推出早期介入的方案。

陳柏熹說，第一線包括心理急救、1925和文字協談；第二是提供青壯年三次免費諮商，降低可近性。另外，目前全國有61處心衛中心，二年後會增到100處，部分據點將提供青少年心理服務。第三層是針對高更風險族群，例如嚴重情緒障礙早期介入方案，團隊會做外展服務，並與學校老師密切聯繫。

北醫大精神科資深臨床心理師黃意霖表示，近年來，政府積極推動自殺防治，呼籲民眾重視心理健康，並提供支持方案。「心理師的任務，是容納負面情緒，成為穩定的支持力量。」心理師在自殺防治中扮演多種關鍵角色，除了評估風險、進行預防性教育，更要構築全面性的支持網絡，從公共衛生的角度防治。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980