台中南投辦國慶晚會焰火 盧秀燕許淑華韓國瑜為花蓮發聲：天佑台灣

114年國慶晚會10月9日在台中，10月10日國慶焰火在南投，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華與立法院長韓國瑜今天共同見證啟動儀式。盧、韓、許都表示，要一齊為花蓮祈福，不僅捐出1個月薪水，也捐出救災專戶數百萬元，「國慶圓滿、天佑台灣」。

市府指出，今年國慶晚會選在台中，是繼2017年後睽違8年重返台中，地點在文心森林公園圓滿劇場，主題是「中華民國、台灣味、台中Style」；國慶焰火則在南投貓羅溪畔，是南投建縣以來第一次舉辦國家慶典，預計施放超過3萬發煙火，時長40分鐘。

市府與慶籌會今天在台中市政大樓舉辦啟動儀式，盧秀燕、韓國瑜、許淑華、立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、馬文君、游顥、麥玉珍、僑委會副委員長李妍慧等人出席，恰逢花蓮復興鄉馬太鞍溪堰塞湖昨溢流致災，已導致14死、上百人失聯，致詞者均關心災情。

盧秀燕說，雖然台中是距離花蓮最遠的縣市，已經指示救災隊伍出發馳援，她個人也捐出1個月的薪水，台中市府也從救災專戶捐出200萬元，海線最大的清水紫雲巖也捐出200萬元；這也是所有人對今年國慶最大的心願：國慶圓滿、天佑台灣。

韓國瑜表示，看到花蓮的災情怵目驚心，自己曾在花蓮當兵，非常難過，已經和江啟臣商量，捐出立法院急難救助金100萬元，他與江也捐出1個月薪水，儘管杯水車薪，仍希望盡快讓災民回歸正常生活。許淑華也說，除了響應軍出1個月薪水，南投也會從社會救助金捐出200萬元。

說回國慶活動，盧秀燕指出，今年晚會地點在圓滿劇場，2011年台中市府就在此舉辦國慶晚會，交通適宜，有捷運連接高鐵，市府也會在附近規畫大量停車位；許淑華補充，焰火施放在貓羅溪畔，非常漂亮，縣府也會同時段舉辦長達9天的茶業博覽會，有望吸引超過百萬人潮。

江啟臣則分享，有一次與韓國瑜在辦公室吃飯，他向韓請命，希望晚會能辦在台中，政治人物不只要苦民所苦，也要分享喜悅；南投縣就在台中隔壁，兩縣市情同姊妹，歡迎全國民眾9日起在中投大玩三天三夜。

儀式末尾，神秘嘉賓白冰冰驚喜現身，她也是晚會的表演嘉賓之一。白說，經常有人說她與盧秀燕長得很像，她們都有媽媽的慈愛氛圍；她年輕時曾到國外宣慰僑胞，當時國旗揮舞、掌聲雷動，也邀請所有僑胞和國外朋友一起參加。