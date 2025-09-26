法大炸雞中秋連假優惠活動 強勢登場　炸雞美味陪伴團聚時刻

無敵派對餐。 圖／法大炸雞 提供

迎接十月的中秋佳節與雙十連假，「法大炸雞」推出一系列期間限定活動，從中秋團圓、週二脆薯買一送一，到雙十限定套餐，都要讓消費者在節日氛圍裡享受更多美味與歡樂。今年的節慶不再只有月餅與烤肉，香酥多汁的炸雞更是團聚餐桌上的靈魂。

中秋佳節優惠 星空分享餐85折

活動日期：10/01~10/06

在台灣，中秋節一向是家人團聚的重要時刻。除了烤肉與月餅，炸雞也逐漸成為年輕世代最愛的聚餐選擇。法大炸雞「星空分享餐」系列，於活動期間凡點購此系列餐點，即可享有85折折扣。

此外，法大炸雞還同步推出社群互動抽獎活動，民眾只需完成以下三步驟即可參加：

1️⃣ 追蹤【法大炸雞】官方 Facebook 或 Instagram。

2️⃣ 在活動貼文按讚。

3️⃣ 在留言區留下「#中秋就要吃法大炸雞」並標註一位好友。

完成任務後，即有機會獲得 500 元現金抵用券，共將抽出三名幸運粉絲。此舉不僅增添節慶趣味，也拉近品牌與消費者之間的互動。

星空分享三人餐。 圖／法大炸雞 提供

週二限定 脆薯買一送一

活動日期：10/07、10/14、10/21、10/28

除了中秋活動，法大炸雞也在十月的每個週二推出「黃金脆薯買一送一」優惠。外酥內綿的黃金脆薯向來是炸雞最佳搭檔，如今推出加倍享受，最多可加購兩組，讓薯條控大快朵頤。

法大炸雞指出，週二常被稱作「Blue Tuesday」，因此品牌希望藉由美食來點亮顧客的一週，「讓大家在工作日也能用美食犒賞自己。」

黃金脆薯。 圖／法大炸雞 提供

雙十限定餐 超值價519元

活動日期：10/09 ~ 10/12

十月的另一重頭戲則是國慶連假，法大炸雞以「團聚」為核心，特別推出「雙十限定餐」，內容包含雞腿3＋腿塊3＋雞翅4及台灣人最愛的甜不辣，限時優惠價只要519元。

一桶在手，美味一次滿足，無論是家庭聚餐、好友派對，或是連假出遊，都能輕鬆共享。品牌強調，炸雞早已超越單純的食物意義，更是一種「陪伴感」的象徵，「希望每一位顧客在享受炸雞時，都能感受到法大炸雞傳遞的溫度。」

10塊炸雞餐。 圖／法大炸雞 提供

甜不辣。 圖／法大炸雞 提供

品牌理念 陪伴顧客每個重要時刻

法大炸雞自創立以來，秉持著「現炸新鮮，口感紮實」的理念，用心打造多元餐點。從經典原味到創新口味，每一口都是廚房團隊的堅持與努力。

無論是中秋節的家人團聚，還是雙十連假的歡聚時刻，法大炸雞都期望用一桶炸雞、一份薯條，將每個笑聲都凝聚在一起。

活動整理一覽：

10/01 ~ 10/06： 星空分享餐 85 折 + 社群抽獎活動。

10/07、10/14、10/21、10/28：週二限定黃金脆薯買一送一（最多加購兩組）。

10/09 ~ 10/12： 雙十限定桶（雞腿3＋腿塊3＋雞翅4＋甜不辣），優惠價 519 元。

今年十月，讓法大炸雞陪你度過最有味道的中秋與連假。

