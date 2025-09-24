雲林銀齡時尚林國基開場 40長者穿出亮麗走出自信

時尚設計師林國基花1天時間為雲林縣40名長輩設計潮流服裝，平均年齡70歲的長輩們學習美姿美儀、台步走位，今天在舞台上展現亮麗服飾並邁出自信步伐，嶄露光彩。

雲林縣社會處今天舉辦銀齡時尚穿搭走秀，共有14鄉鎮市老人會參與；縣長張麗善、林國基等人開場後，40名長者依序上場，輕鬆駕馭異國風、牛仔風、復古風等服飾，其他長者紛紛鼓掌、稱讚。

張麗善表示，雲林縣高齡化已達21%，縣府積極推動各項老人福利政策，從今年起以雲林縣愛老總綱領，落實照顧及提供縣內老人各項服務，而今天的走秀即為「衣」面向，希望跳脫長輩暗色單調穿搭，提倡因應四季變換，找出適合自己的穿搭時尚。

林國基耗時1天幫忙40名長者設計衣服、改變造型，而平均年齡達70歲的長者們，在專業團隊指導下學習美姿美儀、台步走位、美感造型等，他們今天在舞台呈現學習成果，嶄露自信及光彩。

林國基說，走秀報名相當踴躍，長者們樂於穿搭亮麗服飾，還會互換髮飾、胸針等，為服裝畫龍點睛。

雲林縣社會處指出，40名銀髮模特兒中最高齡的是86歲、來自崙背鄉老人會的廖惠美，她多年來積極參與長青學苑、樂齡學習中心的課程學習，並經常參與公益活動，可謂「活到老、學到老」康健樂活的標竿典範。