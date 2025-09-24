啦啦隊女神啤酒罐 台啤「浪攏來 我就台！」夏日派對登場

台灣啤酒24日宣布，今年夏天壓軸的「南台灣最潮水派對」將於9月26日至10月5日，在高雄流行音樂中心海風廣場熱鬧登場。長達9天的活動以「浪攏來，我就台」為主題，結合音樂、水上活動、美食餐車與台啤最新鮮的啤酒，打造專屬於台灣消費者的夏日派對氛圍。

台灣啤酒表示，這次派對最大亮點，為全場設置40公尺長超大型滑水道，邀請民眾一同在城市中盡情體驗沁涼暢快的玩水樂趣。同時，現場將提供多款特色啤酒飲品，包括新鮮現壓生啤酒、桔美金子冰沙與燒啤特調，並串聯在地知名美食攤位，帶來最道地的夏日風味。

活動期間，台灣啤酒更攜手重量級音樂卡司與中職啦啦隊共同參與。富邦悍將啦啦隊Fubon Angels、台啤永豐雲豹浪LIVE電豹女及統一獅Uni Girls啦啦隊每日輪番登場，與粉絲近距離互動。民眾可於活動現場購買「啦啦隊女神大禮包」參與見面會，除了有超豐富的限定周邊商品外，還可以獲得專屬合影機會。此外，ØZI、滅火器、國語作業簿、The Crane 鶴、DJ Maya、DJ賴皮，也將接力演出，點燃全場熱情。

台啤表示，這次「浪攏來，我就台」活動，特別推出與Fubon Angels超人氣成員李珠珢合作的「李珠珢X金牌台灣啤酒主題罐」，於現場活動限定販售，為全台首發版本。此款設計結合李珠珢首次公開的全新形象照片，並搭配台灣啤酒年度Slogan「我就台」，不僅具有高度收藏價值，更展現台灣啤酒作為領導品牌，持續引領潮流、緊貼年輕世代文化的品牌精神。限量數量勢必引發粉絲與啤酒愛好者的搶購熱潮，成為派對中最受矚目的焦點之一。

Dress Code主題日，泳裝、球迷、花襯衫、粉紅趴，天天驚喜！

為增添互動趣味，活動特別規劃Dress Code主題日，凡依規定穿著主題服裝，並於現場完成指定社群任務，即可兌換專屬試飲。包含泳裝日、球迷日、花襯衫日與繽紛粉紅日等不同主題，鼓勵消費者以創意穿搭展現自我風格，同時一起體驗最嗨的夏末水上派對。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康