快訊

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

啦啦隊女神啤酒罐 台啤「浪攏來 我就台！」夏日派對登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台灣啤酒今年夏天壓軸的「南台灣最潮水派對」。台灣啤酒／提供
台灣啤酒今年夏天壓軸的「南台灣最潮水派對」。台灣啤酒／提供

台灣啤酒24日宣布，今年夏天壓軸的「南台灣最潮水派對」將於9月26日至10月5日，在高雄流行音樂中心海風廣場熱鬧登場。長達9天的活動以「浪攏來，我就台」為主題，結合音樂、水上活動、美食餐車與台啤最新鮮的啤酒，打造專屬於台灣消費者的夏日派對氛圍。

台灣啤酒表示，這次派對最大亮點，為全場設置40公尺長超大型滑水道，邀請民眾一同在城市中盡情體驗沁涼暢快的玩水樂趣。同時，現場將提供多款特色啤酒飲品，包括新鮮現壓生啤酒、桔美金子冰沙與燒啤特調，並串聯在地知名美食攤位，帶來最道地的夏日風味。

活動期間，台灣啤酒更攜手重量級音樂卡司與中職啦啦隊共同參與。富邦悍將啦啦隊Fubon Angels、台啤永豐雲豹浪LIVE電豹女及統一獅Uni Girls啦啦隊每日輪番登場，與粉絲近距離互動。民眾可於活動現場購買「啦啦隊女神大禮包」參與見面會，除了有超豐富的限定周邊商品外，還可以獲得專屬合影機會。此外，ØZI、滅火器、國語作業簿、The Crane 鶴、DJ Maya、DJ賴皮，也將接力演出，點燃全場熱情。

台啤表示，這次「浪攏來，我就台」活動，特別推出與Fubon Angels超人氣成員李珠珢合作的「李珠珢X金牌台灣啤酒主題罐」，於現場活動限定販售，為全台首發版本。此款設計結合李珠珢首次公開的全新形象照片，並搭配台灣啤酒年度Slogan「我就台」，不僅具有高度收藏價值，更展現台灣啤酒作為領導品牌，持續引領潮流、緊貼年輕世代文化的品牌精神。限量數量勢必引發粉絲與啤酒愛好者的搶購熱潮，成為派對中最受矚目的焦點之一。

Dress Code主題日，泳裝、球迷、花襯衫、粉紅趴，天天驚喜！

為增添互動趣味，活動特別規劃Dress Code主題日，凡依規定穿著主題服裝，並於現場完成指定社群任務，即可兌換專屬試飲。包含泳裝日、球迷日、花襯衫日與繽紛粉紅日等不同主題，鼓勵消費者以創意穿搭展現自我風格，同時一起體驗最嗨的夏末水上派對。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣啤酒今年夏天壓軸的「南台灣最潮水派對」。台灣啤酒／提供
台灣啤酒今年夏天壓軸的「南台灣最潮水派對」。台灣啤酒／提供

啦啦隊 台啤 高雄流行音樂中心

延伸閱讀

財政部關務署公告 中國大陸進口啤酒涉傾銷

中職／又是球員和啦啦隊！桃猿林政華被爆料與職籃甜心約會

台灣啦啦隊女神壯壯前進倫敦時裝週 透視裝蜜桃臀現形

日籍啦啦隊女神當眾調情！ 羅志祥緊張語塞「雙手合十」

相關新聞

雪隧龜速車「時速42」慢慢開 國道警：只能代替月亮懲罰你

行駛國道除了避免超速，過慢同樣觸法。國道公路警察局近日在臉書公布監視畫面，一輛小貨車在雪山隧道北上路段，前方車道全空卻僅以時速42公里行駛，遠低於最低速限70公里，遭科技執法開單。警方也幽默直言，「只能代替月亮懲罰你」。

台鐵新自強號撞擊土堆兩軸出軌 山里至鹿野間不通

根據台鐵最新通報，今天下午423次新自強號在山里=鹿野間撞擊土堆，列車兩軸出軌，正在處理中，目前山里=鹿野間不通

流感+新冠打滿「雙重防護」公費疫苗10月起開打 北榮今開放預約

公費流感及新冠疫苗10月1日開打，台北榮總今上午9時起，開放公費成人流感及新冠疫苗接種網路預約掛號，目前未開放語音與AP...

全真瑜珈雙北、桃園6家分店無預警停業

在台灣擁有13家分店的新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，無預警公告，因內部營運與調整人...

影／金鼎獎特別貢獻獎得主鄭明進 受日本繪本「孫悟空」啟蒙

第49屆金鼎獎頒獎典禮下午舉行，文化部長李遠頒獎給特別貢獻獎得主資深兒童文學家、繪本作家鄭明進，本屆金鼎獎共計1，386...

川普稱孕婦吃止痛藥「恐生出自閉兒」 婦科醫駁斥：高燒不吃更危險

美國總統川普22日宣稱，孕婦服用止痛藥泰諾（Tylenol）與孩童自閉症有關聯，對此，博元婦產科院長蔡鋒博表示，乙醯胺酚仍是國際間公認孕期最安全的退燒止痛藥物，若孕婦高燒卻未及時治療，對胎兒反而危害更大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。