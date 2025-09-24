雪隧龜速車「時速42」慢慢開 國道警：只能代替月亮懲罰你

行駛國道除了避免超速，過慢同樣觸法。國道公路警察局近日在臉書公布監視畫面，一輛小貨車在雪山隧道北上路段，前方車道全空卻僅以時速42公里行駛，遠低於最低速限70公里，遭科技執法開單。警方也幽默直言，「只能代替月亮懲罰你」。

國道警方23日在臉書粉專貼出監視畫面，無奈表示：「隧道裡就那兩個車道，前面都沒車你為何這樣開？後面的車子都想哭了。」照片中，該輛小貨車在速限70公里路段僅以42公里緩行，速度差距高達28公里。警方提醒，雪山隧道北上經常出現爬坡龜速車，駕駛務必保持安全距離。

依《道路交通管理處罰條例》第33條規定，汽車在高速或快速道路若低於規定最低速限，可處3000元至6000元罰鍰。條文同時規範，若未保持安全距離、違規減速或停車、變換車道不當等行為，也都可能受罰。

此案例引發熱議，許多網友直言，「比起超速，烏龜車才是交通毒瘤」、「烏龜車在內線更可怕」、「前面空蕩還這樣開，後面車子被逼得東閃西閃很危險」，有人更抱怨，「遇到這種車真的比塞車還痛苦」。

也有不少人呼籲應加重處罰，「低速一樣很危險，應該比照重大超速處理」、「低於速限到一定程度就該吊扣駕照」、「違規車輛應採累計方式，違規次數越多，處罰就越重」、「光罰錢不痛不癢，應該讓駕駛重新上課」，希望藉此改善高速公路安全。