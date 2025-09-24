川普稱孕婦吃止痛藥「恐生出自閉兒」 婦科醫駁斥：高燒不吃更危險

美國總統川普22日宣稱，孕婦服用止痛藥泰諾（Tylenol）與孩童自閉症有關聯，對此，博元婦產科院長蔡鋒博表示，乙醯胺酚仍是國際間公認孕期最安全的退燒止痛藥物，若孕婦高燒卻未及時治療，對胎兒反而危害更大。

蔡鋒博在臉書指出，包括2024年《美國醫學會雜誌》（JAMA）針對兩百多萬名孩童的研究在內，目前所有大型分析都未發現乙醯胺酚與自閉症之間的因果關係，僅有部分相關性，但在控制遺傳與家庭環境因素後，風險差異即消失。美國婦產科醫學會（ACOG）、母胎醫學會（SMFM）以及世界衛生組織（WHO）也未建議孕婦全面避免使用。

蔡鋒博強調，孕婦若因恐慌而延誤治療，才會對母嬰造成更大傷害，川普不能把還沒有證實的可能關聯，說成確定的因果，只會造成民眾恐慌。

此外，歐洲聯盟與英國衛生機構證實，懷孕期間服用對位乙醯氨基酚（Paracetamol）是安全的，反駁了美國總統川普聲稱這種常見止痛藥與自閉症有關的警告。