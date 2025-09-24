不只傷肺！空污竟成「腦毒」 醫揭恐怖後果：失智提前報到

空氣污染除了與肺癌、慢性呼吸道疾病息息相關，最新研究更發現，PM2.5（懸浮微粒）還會加速大腦退化，讓失智症提前出現。重症醫師黃軒指出，空污不僅是「肺毒」，更是「腦毒」，長期暴露將增加阿茲海默症病理風險，並使病程惡化。

黃軒在臉書分享美國賓州大學最新研究發現，PM2.5能穿過肺泡進入血液並進一步影響腦部，引發發炎反應與氧化壓力，導致毒蛋白堆積，最終傷害神經元，造成記憶力與生活功能衰退。研究團隊分析602位屍檢病例，發現PM2.5濃度每增加1 μg/m³，阿茲海默症病理風險上升近20%，臨床痴呆量表分數平均增加0.48分，顯示失智風險顯著升高。

黃軒指出，就算排除基因、教育程度、社經條件等因素，PM2.5仍會獨立增加失智風險。世界衛生組織也曾警告，空污每年造成全球逾400萬人早逝，對失智患者來說，大腦如同「易燃物」，更容易因污染加快退化。

至於如何自保，黃軒提出四大方法：一、在高污染日出門應配戴N95或KN95口罩；二、居家可使用空氣清淨機，並定期更換濾網；三、選擇空污較低時段運動，避免靠近馬路場所；四、透過飲食攝取抗氧化與抗發炎營養素，例如莓果、深綠色蔬菜，以及含有Omega-3的鮭魚、亞麻仁籽、核桃，有助減緩大腦受損。