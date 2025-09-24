快訊

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤竟由納稅人埋單

影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

聽新聞
0:00 / 0:00

不只傷肺！空污竟成「腦毒」 醫揭恐怖後果：失智提前報到

聯合新聞網／ 綜合報導
空氣污染對於人體健康有十分大的影響。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
空氣污染對於人體健康有十分大的影響。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

空氣污染除了與肺癌、慢性呼吸道疾病息息相關，最新研究更發現，PM2.5（懸浮微粒）還會加速大腦退化，讓失智症提前出現。重症醫師黃軒指出，空污不僅是「肺毒」，更是「腦毒」，長期暴露將增加阿茲海默症病理風險，並使病程惡化。

黃軒在臉書分享美國賓州大學最新研究發現，PM2.5能穿過肺泡進入血液並進一步影響腦部，引發發炎反應與氧化壓力，導致毒蛋白堆積，最終傷害神經元，造成記憶力與生活功能衰退。研究團隊分析602位屍檢病例，發現PM2.5濃度每增加1 μg/m³，阿茲海默症病理風險上升近20%，臨床痴呆量表分數平均增加0.48分，顯示失智風險顯著升高。

黃軒指出，就算排除基因、教育程度、社經條件等因素，PM2.5仍會獨立增加失智風險。世界衛生組織也曾警告，空污每年造成全球逾400萬人早逝，對失智患者來說，大腦如同「易燃物」，更容易因污染加快退化。

至於如何自保，黃軒提出四大方法：一、在高污染日出門應配戴N95或KN95口罩；二、居家可使用空氣清淨機，並定期更換濾網；三、選擇空污較低時段運動，避免靠近馬路場所；四、透過飲食攝取抗氧化與抗發炎營養素，例如莓果、深綠色蔬菜，以及含有Omega-3的鮭魚、亞麻仁籽、核桃，有助減緩大腦受損。

失智症 PM2.5 阿茲海默症 空氣清淨機 空污

延伸閱讀

飯店毛巾用過該放哪？日本連鎖飯店建議放「2地方」，亂丟易發黴！

早上起床嘴巴一層「白膜」 醫曝四大成因：刷牙太猛或太久

抖腳不一定是壞習慣！ 醫曝「4種原因」：有時還真的是病

不自覺抖腳＝漏財、沒禮貌？ 醫師揭四大原因...其中一種全家難逃

相關新聞

台彩累積逾6528億元盈餘 等於37座大巨蛋規模

台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐...

不只傷肺！空污竟成「腦毒」 醫揭恐怖後果：失智提前報到

空氣污染除了與肺癌、慢性呼吸道疾病息息相關，最新研究更發現，PM2.5（懸浮微粒）還會加速大腦退化，讓失智症提前出現。重症醫師黃軒指出，空污不僅是「肺毒」，更是「腦毒」，長期暴露將增加阿茲海默症病理風險，並使病程惡化。

33歲女重症肌無力僅開「3公分切口」 免開胸切骨、3天出院

一名受重症肌無力困擾的33歲女性，因為單邊眼皮下垂嚴重而被確診，需切除胸腺，緩解病情。但一聽到要「鋸開胸骨」就害怕，最後...

彩券行傳奇！埔里「鑫來旺」締造全台唯一「四彩大滿貫」紀錄

台灣彩券今日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，會中邀請三位經銷商現身說法。董事長黃志宜也分享經銷商選點秘訣，...

「送藥入口、吞下再走」結核病關懷員送藥20年 發生率降幅達63%

台灣自2006年起投入「結核病及漢生病直接觀察治療都治執行計畫」，目前全國約有600多位都治關懷員每日執行都治關懷服藥任...

台中南投辦國慶晚會焰火 盧秀燕許淑華韓國瑜為花蓮發聲：天佑台灣

114年國慶晚會10月9日在台中，10月10日國慶焰火在南投，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華與立法院長韓國瑜今天共同見證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。