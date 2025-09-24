流感+新冠打滿「雙重防護」公費疫苗10月起開打 北榮今開放預約

公費流感及新冠疫苗10月1日開打，台北榮總今上午9時起，開放公費成人流感及新冠疫苗接種網路預約掛號，目前未開放語音與APP掛號，符合接種條件者及早掛號，接種當天需攜帶健保卡及符合資格身分證明文件，同一次就診，可同時完成2種疫苗接種，不僅能省時間、掛號費用與往返醫院的次數，更能在秋冬季節獲得更全面防護。

秋冬呼吸道傳染病高峰即將到來，北榮配合衛生福利部政策10月起，分2階段提供公費流感疫苗及新冠疫苗莫德納LP.8.1的接種服務。第1階段自10月1日起，第2階段自11月1日起，期藉由疫苗接種提升社區免疫力，減少重症與死亡風險。

在接種對象方面，流感疫苗第1階段開放65歲以上成人、55歲以上原住民、高風險慢性病患、罕見疾病及重大傷病患者、孕婦、6個月以上至18歲以下兒童、6個月內嬰兒父母及醫事衛生防疫相關人員等；第2階段則擴大至50歲以上成人。

新冠疫苗接種對象，第1階段優先提供65歲以上成人、55歲以上原住民、高風險慢性病患、罕見疾病及重大傷病患者、孕婦、6個月內嬰兒父母、6個月以上至6歲以下兒童及醫事衛生防疫相關人員等；第2階段同樣開放至50歲以上成人。

北榮指出，為提供更完善服務，將依不同對象安排接種地點，孕婦如欲接種流感疫苗，請至婦女醫學部；6個月以上至18歲以下兒童及6個月內嬰兒，父母如欲接種流感疫苗，則至兒童醫學部；其餘成人的流感疫苗接種由家庭醫學部負責。新冠疫苗部分，12歲以下兒童請至兒童醫學部，孕婦及12歲以上民眾則統一至家庭醫學部接種。

延續疾管署「左流右新」計畫，北榮提醒，流感與新冠疫苗可以同時接種，形成「左流右新，加倍安心」的雙重保護。只要在同一次就診時同時完成2種疫苗接種，不僅能節省時間、掛號費用與往返醫院的次數，更能在秋冬季節獲得更全面的防護。