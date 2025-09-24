自費診所未聘藥師、藥師掛牌成常態 基層藥師憂病人安全籲強制聘用

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
基層藥師協會今發布聲明指，自費診所藥事管理出現漏洞，且部分自費診所未依法聘用藥師，呼籲政府強制自費診所設置藥師，並明訂管制藥品申報與紀錄義務。示意圖，本報資料照片。

醫美在台灣屬全自費市場，若缺乏監管，恐致意外頻傳，近期一名中年男性花40萬接受陰莖增大術，卻不幸過世案例，且當事診所被北市衛生局稽查發現，藥品冷藏設備髒亂。基層藥師協會今發布聲明指，自費診所藥事管理出現漏洞，且部分自費診所未依法聘用藥師，呼籲政府強制自費診所設置藥師，並明訂管制藥品申報與紀錄義務。

前述診所被台北市衛生局稽查發現，藥品冷藏設備被用來同時冰存食物、菜刀與藥品等，基層藥師協會理事長沈采穎說，這已背離基本醫療安全標準，自費醫療機構雖不受健保體系規範，但也會為民眾執行侵入性療程，使用管制藥物及高風險藥品，醫療行為應比照健保特約醫療機構，接受同等標準藥事規範與監督。

協會聲明指出，為避免悲劇重演，提出五大政策建議：一、強制自費診所設置藥師；二、明訂管制藥品申報與紀錄義務；三、推動處方箋釋出與合法藥局調劑；四、設立違規公告平台；五、強化執業查核與實名管理。

沈采穎表示，國內高級自費醫療市場擴大，但據觀察，許多自費醫美診所根本沒有聘用藥師，這幾乎已成普遍情況，所使用的麻醉藥劑需要專業調劑，牛奶針等藥品屬於管制用藥，這些都需要仰賴藥師進行，才能保障病人安全，同時避免管制藥物外流；非醫美的自費內科、家醫科診所，則有部分診所採「藥師掛牌」規避查緝，藥物由「掛牌藥師」掛名開立，實則藥師人根本不在現場。

若自費診所未建立正規藥事流程與紀錄制度，恐導致藥品來源、儲存與使用情形缺乏追蹤依據，患者暴露於非必要風險中。沈采穎表示，這類問題在醫美、男性健康、荷爾蒙療程等熱門自費項目中尤其常見，這些療程涉及管制藥品，用藥風險較其他藥品高，若監管制度不跟上，恐演變為「醫療行為私有化、風險承擔個人化」危險情境，呼籲主管機關與立法部門補強缺口。

沈采穎強調，自費醫療院所本質上仍是醫療機構，需與健保特診所承擔同等專業責任與法規義務，唯有透過法規補強，並落實監督稽查，才能避免這類醫療悲劇一再發生，守護民眾生命與健康。

