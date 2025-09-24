朱宗慶2025擊樂劇場「泥巴」新版明首演 原型人物林光清首次登場演出

朱宗慶打擊樂團第二號擊樂劇場《泥巴》，2025年第三度搬演並進行全新改版，明天即將登上國家戲劇院舞台演出五場。《泥巴》的故事原型人物──「瓷林」創辦人林光清，將以「特別演出」的身分首度現身舞台。透過導演李小平的巧思編排，和樂團一起演繹「永遠再出發」的精神：「人生，跑就對了！」

藝術總監朱宗慶表示，在打擊樂團迎接成立40周年的倒數100天，以全新改版的形式第三度搬演《泥巴》，「心境猶如四十年來推動打擊樂的發展，不斷追求專業、無懼打掉重練」。其中的核心動力源自一個單純的想望—希望透過文化藝術，帶給社會一股正向的力量，為這塊土地注入溫暖的養分。

製作團隊與樂團團員已展開如火如荼的劇場週工作。在距離樂團成立40周年倒數100天的此刻，歷經疫情與火災的衝擊，以及「JPG40倒數1000天」的連串計畫與整合行動，擊樂劇場《泥巴》從「浴火重生、再燃鬥志」的再製，走到了「永遠再出發」的重塑。

本次大幅改版的擊樂劇場《泥巴》，保留了關於童年、家的記憶等乘載土地情懷的母題，並重新聚焦於「火與光」的意象。有別於前兩度搬演，2025擊樂劇場《泥巴》發展出故事原型人物「瓷林」創辦人林光清先生的製陶人生，與朱宗慶打擊樂團四十年來追尋「自己聲音與形狀」的發展歷程，兩相互映的雙敘事軸線。

導演李小平表示，朱團四十年來，為這片土地陳述了許多動人的角落、情感與事蹟，因此，希望藉著這個四十年的時刻，也說一說自己一路走來的努力，「透過作品迷人的樂章，一曲一曲、一段一段地說清楚。」

在迎接40周年「永遠再出發」的核心精神下，駐團作曲家洪千惠特別邀請黃堃儼、盧煥韋、高瀚諺三位不同世代的打擊樂團團員一起參與曲目的翻新。洪千惠表示，希望藉由跨世代的合作，讓音樂在聲響與結構上呈現出更豐富的層次，也讓作品能夠延伸並呼應導演所描繪的故事篇章與情感脈絡。

2022年底，倉庫火災將《泥巴》的舞台全數燒毀。重建就是新生，舞台設計陳慧從「2.0」的蛻變目標出發，以伴隨打擊樂團於世界各地演出的海運貨櫃所象徵的「承載」與「流動」概念，重新構思舞台結構。而與舞台相互搭配的燈光設計車克謙、服裝設計林秉豪，以及首度加入擊樂劇場《泥巴》製作陣容的影像設計王奕盛，也都藉由這部作品，撬出與自身成長經驗鏈結最深的記憶，重新找回了初心。