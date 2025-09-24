路竹會接力愛心 馬達加斯加唇顎裂童來台重建

馬達加斯加5歲男童小扎罹患嚴重唇顎裂及四肢缺陷，因當地醫療資源不足，台灣路竹會協助來台，將由台北醫學大學附醫顱顏中心主任陳國鼎，27日主刀重建手術，展開漫長療程。

路竹會今天告訴中央社記者，今年2月遠赴馬達加斯加義診，10多天內共診治7472名病患；當時遇到這名男童小扎（化名），因病況複雜無法在當地治療，決定安排來台展開重建手術。

路竹會說，由於男童唇顎裂嚴重，導致牙齒外露，進食及日常生活皆受影響，盼望透過手術大幅改善其生活品質。

在馬國台商林子益協助下，病童母子與隨行翻譯順利辦理完成證件，歷經1萬5000公里航程，於昨天（23日）抵達台灣，由路竹會的志工前往接機，送往住宿地點。

路竹會表示，陳國鼎醫師專精唇顎裂與顱顏畸形重建，曾協助無數病患重拾新生。路竹會回憶，2016年協助非洲查德女童希薇恩（Sylvienne）來台，在林口長庚醫院完成手術，就是由陳國鼎主刀。

北醫附醫顱顏中心將為小扎展開至少6個月療程，路竹會說，初步規劃，男童將於9月27日接受首次唇顎裂修補手術，12月20日進行第2次，後續再視情況安排四肢重建。

路竹會說，本次治療耗時半年，除了北醫也慷慨減免醫療費用，路竹會則持續協助母子在台生活，並動員社會資源給予支持。義診只是起點，真正挑戰是確保病童持續獲得治療。此次跨海救援，展現台灣醫療仁心，也呼籲各界關注國際醫療弱勢，讓更多孩子因專業與愛而改變命運。