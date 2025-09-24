傷口小、恢復快！微創逆轉重症肌無力 33歲女術後1週追星

快訊

中央社／ 台北24日電
重症肌無力及早接受擴大胸腺切除，有助穩定病情。傳統手術傷口30公分，令人聞之卻步，單孔機器手臂手術，傷口小、恢復快，33歲謝小姐（右）術後1週就參加演唱會。 中央社
重症肌無力及早接受擴大胸腺切除，有助穩定病情。傳統手術傷口30公分，令人聞之卻步，單孔機器手臂手術，傷口小、恢復快，33歲謝小姐（右）術後1週就參加演唱會。 中央社

33歲謝小姐患重度肌無力，需切除胸腺，傳統手術胸前恐留30公分傷口，令她畏懼，單孔機器手臂問世，她勇敢接受治療，傷口小、恢復快，術後1週就參加演唱會，抓住青春尾巴。

與常人無異，不說沒有人知道，謝小姐患有重度肌無力，她今天在記者會分享，永遠不會忘記2021年的5月份，因同事提醒才發現自己單邊眼睛下垂嚴重，就醫檢查確診重症肌無力。當時醫師告知，傳統手術需要切開胸骨，傷口長度恐達30公分。

這樣的治療讓謝小姐相當恐懼，因此決定先藥物控制病情，到了2022年11月，她擔任選務工作人員，回家後突然昏倒，這一經歷讓她深刻意識到，如果不手術，病情只會惡化。「我有小孩，我要陪伴孩子長大」，醫師曾告訴她，若能在2年內進行手術，病情有機會得到緩解。

幸運的是，謝小姐2023年初得知有了一種新型的單孔機器手臂手術，傷口非常小。當年3月，她決定勇敢接受手術。她週一做完手術，當天能夠下床走動，週三就出院，甚至術後1週，她已經能夠自己搭乘捷運前往韓團演唱會，在現場和大家一起跳舞唱歌，重拾了她的青春與熱情。

林口長庚達文西中心主任趙盈凱說，重症肌無力與自體免疫疾病有關，患者體內免疫系統會攻擊神經與肌肉之間的受體，導致肌肉不能執行任務，好發於40歲以下的女性及60歲以上男性，國內每年約新增超過5000名患者。胸腺是重症肌無力的關鍵器官，會阻礙肌肉訊號傳導。

趙盈凱表示，根據國際共識與臨床研究實證，全身型重症肌無力患者若能及早接受擴大胸腺切除，有助於穩定控制病情。國內最新治療指引也建議，18至50歲的新診斷全身型患者，應儘早進行胸腺切除手術，並合併藥物治療，以提升治療效果。

趙盈凱說，傳統切除手術需正中開胸，傷口自頸部延伸至腹部長達30公分，需鋸開胸骨。對許多年輕女性患者而言，很難接受，寧可選擇藥物控制。所幸單孔機器手臂手術問世，只需在劍突下方開約3公分小切口，即可完成胸腺切除，不需鋸胸骨，大幅降低術後疼痛與恢復期。

單孔機器手臂手術2018年在美國上市，台灣今年正式取得許可證。事實上，早在2022年8月，長庚醫院團隊便已領先全球，率先展開單孔機器手臂胸腔手術的臨床試驗，應用於劍突下胸腺切除，據統計，採用此手術方式的患者平均住院僅約2天，3%術後出現輕微肋間神經麻麻的感覺。

桃園長庚醫院副院長葉集孝表示，引進單孔手術系統是長庚醫院推動智慧醫療與精準醫療重要里程碑；累積完成近2萬台機器手臂手術，其中單孔手術100例，單孔系統已可應用於外科大部分術式，縮小手術切口、減少術中出血、縮短住院天數，提升病人術後生活品質。

