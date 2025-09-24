大潤發連出包 鮮蝦仁私改產地「印尼改標台灣」、豬大骨放到過期
衛福部食藥署近期針對市售冷凍冷藏蝦類製品進行稽查，發現諸多缺失，其中大潤發嘉義分公司，被查出2件產品標示不合格，其中一件更是將從印尼進口的鮮蝦仁，改為標示產地台灣販售，遭地方政府衛生主管機關，裁處4萬新台幣罰鍰。
食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，大潤發流通事業股份有限公司嘉義分公司，被查出2件產品標示不合格，其中一件產品外包裝標示「產地：台灣」的「野生沙蝦仁」，其原料外箱標示產地為印尼，衛生局醫食安法第28條第1項規定，裁處新台幣4萬元罰鍰；另一件產品則是未依規定標示「營養標示」，來源廠商「崇文冷凍食品股份有限公司」，被依法開罰新台幣3萬元。
同體系的大潤發流通事業股份有限公司台南佳里店分公司，則在食藥署進行冷凍冷藏蝦類稽查時，被意外發現廠商儲存「豬大骨」過期產品。劉芳銘說，雖是執行蝦類產品查核，但由於冷凍庫冰存其他產品，同仁在現場發現豬大骨產品出現過期、未過期混合存放情況，依「食安法」第15條貯存逾有效日期產品規定，開罰新台幣3萬元。
食藥署指出，為維護國人食用蝦類產品之食品安全衛生，該署聯合地方政府衛生局執行「114年冷凍冷藏蝦類產品製造業稽查專案」，查核64家水產加工食品業者、抽查140件產品標示及抽驗137件產品或原料，其中1家業者GHP不合格；1家業者貯存逾期食品；3家業者未設核備衛生管理人員；6件產品標示不合格，轄管衛生局已依法裁處，總計裁處新台幣39萬元整，餘者查核結果皆符合規定。
FB留言