國光停駛8條路線由統聯接駛 公路局：服務照常

中央社／ 台北24日電
國光客運日前宣布停駛中南部8條國道客運路線，圖為西螺轉運站國光客運從本月8日起將停駛，相關路線將由統聯客運接手。聯合報系資料照／記者蔡維斌翻攝
國光客運日前宣布停駛中南部8條國道客運路線，從9月8日起由統聯客運接駛。公路局指出，客運服務一切正常，歡迎旅客多加搭乘利用。

近年來高鐵及台鐵陸續增班，加上民眾乘車習慣改變，且客運駕駛嚴重缺工，也讓客運業經營備受挑戰，國光客運日前申請停駛14條長期虧損路線。

其中，高雄、墾丁等6條路線8月31日起改由高雄客運及屏東客運接駛，至於另8條路線1838台北-高雄、1837台北-台南、1872台中-高雄、1836台北-新營、1839台北-屏東、1873台中-屏東、1871台中-台南及1862桃園-高雄，9月8日起由統聯客運接駛。

公路局今天發布新聞稿表示，由統聯客運接駛的8條路線，經各區監理所派員至各場站實地督察業者營運發車與民眾乘車情形，客運服務一切正常。

公路局指出，目前該8條路線服務可滿足民眾需求，且國道客運優惠時段票價相較台鐵或高鐵僅須約1/2到1/3票價，提供三排座椅，空間寬敞、坐躺舒適，平日也有提供優惠套票可供常客或團體旅客購買使用，提供中長途乘客另一種實惠方便運具的選擇。

另外，公路局說，隨著即將到來的教師節、中秋節及國慶日連假，客運公司也會視民眾購票及候車情形機動加班，均已開放預售，運能也都還有5到6成空位。

公路局說，國光客運原發行預售套票，經洽該公司表示，截至114年9月17日已受理退票共計2萬2738張（退票率70.48%），經統計尚有9525張（未退率29.52%）仍未辦理退票，國光客運全台各站皆可辦理退票，公路局呼籲尚未辦理退票的民眾盡速辦理，以免影響權益。

