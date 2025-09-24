快訊

台鹽綠能前董座陳啓昱600萬交保...人提到法院 南檢立即提抗告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

聽新聞
0:00 / 0:00

57歲男突喘不過氣、檢查發現心臟功能只剩兩成 三度手術後換心重生

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
心導管所見，三條冠狀動脈全數堵塞。圖／慈濟醫院提供
心導管所見，三條冠狀動脈全數堵塞。圖／慈濟醫院提供

57歲的周先生曾於10多年前接受冠狀動脈支架手術，卻自行中斷服用抗血小板藥物多年。日前出現喘不過氣的症狀，但延誤多日後才就醫，被緊急轉至台北慈濟醫院急診。心導管檢查發現他三條冠狀動脈嚴重阻塞，心臟功能只剩20%，合併肺積水與左心室5公分大的血栓，為重度心臟衰竭。

心臟血管外科醫師楊凱文說明，病人一直以來都有冠狀動脈狹窄問題，曾放置過支架，理論上應持續服用抗血小板藥物，但他長期停藥，導致心臟血管隨時間慢慢阻塞，進而造成心肌缺血壞死、心臟衰竭。

楊凱文及主任諶大中為首的醫療團隊立即安排手術，放置暫時性左心室輔助器穩定循環。之後，再歷經兩次重大手術，包含置換長效型左心室輔助器與處理術中突發的右心衰竭，在團隊努力下，他等到合適的心臟捐贈者，由諶大中完成心臟移植手術。

對心臟嚴重衰竭的病人而言，移植是唯一的救命方式。由於周先生三條冠狀動脈全部阻塞，左心室有巨大血栓，且心臟肌肉大範圍壞死。手術團隊先進行冠狀動脈繞道手術與血栓清除，並以人工補片重建心臟壁，在術中同步放置暫時性左心室輔助器（LVAD），協助心臟輸出血流。

為了讓病人能返家等待心臟移植，醫師於第二次手術中替他更換為長效型左心室輔助器，不料術中發現右心室功能惡化，因此緊急加裝右心室輔助器（RVAD）支持，並採開胸延後關閉的方式處理術後出血的風險，待心臟狀況穩定才施以第三次手術，移除右心室輔助器並閉胸。最終在醫療、護理、復健與社工的協力支持下，周先生順利完成心臟移植，重啟新生。

楊凱文提醒，曾接受心臟支架手術的病人，務必遵照醫囑長期服用抗血小板藥物，避免血管再狹窄或血栓形成。若出現明顯喘、胸悶、心跳異常或下肢水腫等症狀，應及早就醫評估心臟功能，以免延誤就醫，造成心臟功能惡化。

醫師楊凱文提醒，曾接受心臟支架手術的病人，務必遵照醫囑長期服用抗血小板藥物，避免血管再狹窄或血栓形成。圖為楊凱文看診示意照。圖／慈濟醫院提供
醫師楊凱文提醒，曾接受心臟支架手術的病人，務必遵照醫囑長期服用抗血小板藥物，避免血管再狹窄或血栓形成。圖為楊凱文看診示意照。圖／慈濟醫院提供
超音波檢查發現心臟有五公分大的血栓。圖／慈濟醫院提供
超音波檢查發現心臟有五公分大的血栓。圖／慈濟醫院提供

手術 血栓 團隊

延伸閱讀

成功嶺新兵打靶左臉重創眼球粉碎引熱議 高大成說話了

「蘿蔔腿」其實是保命肌 3招強化小腿肌守護你的第二心臟

別再吃這道早餐了 醫示警：可能讓血壓和膽固醇異常升高

格鬥／暌違5年重返戰場 「凱薩」尤凱文159秒TKO霸氣獲勝

相關新聞

才40歲就出現老花？ 醫揭「5大徵兆」千萬別瞇眼看東西

一名臨床患者林小姐，年輕時曾做過近視雷射，但隨著年齡增長以及長時間使用3C產品，閱讀、看電腦變得吃力，有時會產生頭痛、惡...

又有3颱了！博羅依颱風凌晨生成 最新路徑、對台影響出爐

中央氣象署今天指出，原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓(TD23)，於今(24)日2時發展為輕度颱風，編號第20號(國...

失眠救星！睡前吃2顆「這款水果」一覺到天亮 研究證實：4周見效

現代人壓力大，很多人有失眠困擾。有研究指出，成年人睡前食用1款水果能快速入睡....

大雨繼續轟！6縣市豪雨特報 一路下到晚上

中央氣象署上午10時針對花蓮及屏東等6縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

國光停駛8條路線由統聯接駛 公路局：服務照常

國光客運日前宣布停駛中南部8條國道客運路線，從9月8日起由統聯客運接駛。公路局指出，客運服務一切正常，歡迎旅客多加搭乘利...

大潤發連出包 鮮蝦仁私改產地「印尼改標台灣」、豬大骨放到過期

衛福部食藥署近期針對市售冷凍冷藏蝦類製品進行稽查，發現諸多缺失，其中大潤發嘉義分公司，被查出2件產品標示不合格，其中一件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。