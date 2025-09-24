57歲男突喘不過氣、檢查發現心臟功能只剩兩成 三度手術後換心重生

57歲的周先生曾於10多年前接受冠狀動脈支架手術，卻自行中斷服用抗血小板藥物多年。日前出現喘不過氣的症狀，但延誤多日後才就醫，被緊急轉至台北慈濟醫院急診。心導管檢查發現他三條冠狀動脈嚴重阻塞，心臟功能只剩20%，合併肺積水與左心室5公分大的血栓，為重度心臟衰竭。

心臟血管外科醫師楊凱文說明，病人一直以來都有冠狀動脈狹窄問題，曾放置過支架，理論上應持續服用抗血小板藥物，但他長期停藥，導致心臟血管隨時間慢慢阻塞，進而造成心肌缺血壞死、心臟衰竭。

楊凱文及主任諶大中為首的醫療團隊立即安排手術，放置暫時性左心室輔助器穩定循環。之後，再歷經兩次重大手術，包含置換長效型左心室輔助器與處理術中突發的右心衰竭，在團隊努力下，他等到合適的心臟捐贈者，由諶大中完成心臟移植手術。

對心臟嚴重衰竭的病人而言，移植是唯一的救命方式。由於周先生三條冠狀動脈全部阻塞，左心室有巨大血栓，且心臟肌肉大範圍壞死。手術團隊先進行冠狀動脈繞道手術與血栓清除，並以人工補片重建心臟壁，在術中同步放置暫時性左心室輔助器（LVAD），協助心臟輸出血流。

為了讓病人能返家等待心臟移植，醫師於第二次手術中替他更換為長效型左心室輔助器，不料術中發現右心室功能惡化，因此緊急加裝右心室輔助器（RVAD）支持，並採開胸延後關閉的方式處理術後出血的風險，待心臟狀況穩定才施以第三次手術，移除右心室輔助器並閉胸。最終在醫療、護理、復健與社工的協力支持下，周先生順利完成心臟移植，重啟新生。