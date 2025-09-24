中秋將至…能送禮給醫護嗎？陳志金曝原則：視單純感謝或「有所期待」

中秋佳節即將到來，病患或家屬為感謝醫護人員的幫忙，有時會想送禮，醫護人員到底該收還是直接拒絕？加護病房（ICU）醫師陳志金在臉書分享自身經驗，提出一套「收禮原則」，表示這樣既守住醫療倫理，也不失人情味，引發網友熱議。

「主任，病人家屬送來的這箱餅乾，我們可不可以收？」陳志金指出，護理師若接到家屬送禮，第一時間都會詢問他的意見。他強調，當然可以一律都拒絕，但是這樣似乎又不太近人情。如果是家屬想要表達感恩的心意，拒收反而會讓家屬難過，或者家屬會覺得是在嫌棄他送的禮。

醫師表示，判斷的關鍵只有一句話：「家屬是單純想要感謝，還是有所期待？」若只是表達謝意，多半可以收下；但若帶有「希望換取特別待遇」的意味，則必須婉拒，以免造成醫護人員的壓力與誤會。

陳志金說，若病人已康復出院、轉到普通病房，或家屬在病人往生後特地回來致謝，這些都是單純的感恩，這是家屬想要為病人「盡一點心力」，醫護一定要幫忙，這樣才能夠協助家屬放下，因此這樣的禮物便能接受。甚至有家屬多年後路過醫院或陪家人過來看病順道送禮，他也認為這樣表示對醫療人員肯定，可以提升團隊的士氣，促進善的循環。

但若是在病人剛住進加護病房、病況惡化，或家屬有特殊要求，如延長會客探視時間，或要求讓更多人進來的請求未被滿足時送禮，則多半帶有期待，他表示「這種禮物就會婉拒」，也強調臨終病患家屬不必以送禮換取通融，因為醫護團隊在這種情況下都會主動通融。

陳志金提醒民眾，除了時機，也需看禮物的性質。若是飲料、現成食物等「退回會造成為難、困擾」的心意，會先收下再提醒家屬下次不要再破費；若是自家產品如自種水果、自製餐點，通常也不好意思拒絕；但若是昂貴且可長期保存的禮品，則一律婉拒，以免被誤解為交換利益。

陳志金透露，曾有家屬在病人出院後，想送ICU數台平板電腦，以協助與插管病人溝通使用。他認為這是貴重禮物的例外，因為雖然昂貴，但心意和目的是好的，這時便會請示院方，請院方安排公開的捐贈儀式。至於端午、中秋、春節、護理師節等節日所送的相關禮物，陳志金則認為屬於慶祝性質，「單純表達感謝，可以收下」。

該則貼文引來逾2萬名網友按讚，有人表示：「醫生說的沒錯，送東西時間要對，是患者、家屬的一點心意。也因為非常感謝醫生和護理師，送水果表示心意，對方沒拒絕，讓人心安」，也有自稱是醫護人員的網友說：「醫師上述所有物品，在醫院都有發生過，除了紅包會退回現金，紅包袋留下以外，也會準備小禮物回贈。」