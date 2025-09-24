食藥署稽查137家輕食便當 揪標示等缺失共開罰32萬

現代人健康意識抬頭，輕食便當受歡迎，食藥署今天公布最新稽查結果，這次查核的137家餐飲業者中，發現標示不符規定、產品不符衛生標準等多項缺失，共裁罰32萬元。

近年以「水煮」、「清蒸」及「舒肥」等烹調方式，標榜健身或養生的餐食盛行，衛生福利部食品藥物管理署於今年6至7月間，聯合各地方政府衛生局針對137家輕食料理餐飲業及45家販售業執行查核，共抽樣即食食品等產品342件。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，這次專案查核重點包含食品良好衛生規範（GHP）準則、食品業者登錄情形、產品責任險、定型化契約（食品通訊交易、禮券）、產品標示、原料來源及逾期食品等項目，並抽驗含生鮮即食蔬果、自製飲料等高風險即食食品。

查核結果，1家技術證照持證比率不符規定、2家標示不符規定、3件產品不符衛生標準，另查獲原料供應商1家包裝食品標示不實及2家包裝食品未完整標示。

劉芳銘表示，違規業者都已交由轄管衛生局依法處辦，累計罰鍰新台幣32萬元整，其餘業者查核及檢驗結果皆符合規定；提醒業者遵守食品安全衛生管理法相關規定，尤其是一般餐盒或食品品名若標示「健康」字樣，是違反規定的行為，可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。