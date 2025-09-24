伊莉莎白大賽首獎梅爾森來台 北高接力開演

今年5月榮獲伊莉莎白皇后國際鋼琴大賽首獎荷蘭鋼琴家尼古拉‧梅爾森將在北、高二地舉行得獎者音樂會。他分享得獎之後最難的是「拒絕」，「太多可能性擺在眼前，我不可能全部都要。」

尼古拉‧梅爾森（Nikola Meeuwsen）表示，他覺得在得到伊莉莎白皇后國際鋼琴大賽（Queen ElisabethCompetition）首獎之後，最難的事情就是「拒絕」，「我希望我有足夠的直覺，引領我往正確的道路前進，因為太多可能性擺在眼前，而我無法全部都要。」

根據鵬博藝術發布的新聞資料，身為鋼琴家，梅爾森也特別提到讀譜的重要性，「這是一種完美融合智性與感性的閱讀行為。即使現在雙手還不能百分之百做到想要的聲音，但也要一直讀譜，一直想像與拓展各種詮釋的可能性。」

梅爾森父親收藏許多老鋼琴家留聲機唱片，這些珍品吸引梅爾森習琴，8歲時父母親省吃儉用買下史坦威平台鋼琴給他練習。18歲入選荷蘭AVROTROSKlassiek的新秀培訓計畫，開始有機會與包括法國小提琴家杜梅（Augustin Dumay）與荷蘭小提琴家吉妮．楊森（Janine Jansen）等合作，逐漸嶄露頭角。

梅爾森14歲起向鋼琴家帕契（Enrico Pace）學習，「演奏的關鍵在於掌握整體的結構脈絡，並對樂句詮釋有所思考。」梅爾森分享帕契會說，「這個和弦是這段樂句的關鍵」，但他從來不會說，「你必須這樣彈」，「這讓我能創造各種可能性，然後讓我自己選擇。不是完美，而是思考如何將作品的性格傳達出來。」

2025年伊莉莎白皇后國際大賽首獎得主梅爾森鋼琴獨奏會將於9月28日與9月29日，分別在台北國家音樂廳與高雄衛武營表演廳舉行。演出曲目橫跨許多時期與風格，從舒曼「幻想曲」、莫札特「第四號鋼琴奏鳴曲」到蕭士塔高維契「第二號鋼琴奏鳴曲」，展現出色才華。