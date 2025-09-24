《戰役前線》重現鑽石公主號群聚事件 羅一鈞：台日防疫做法大不同

改編自2020年新冠疫情首例，日本豪華郵輪「鑽石公主號」超過百例群聚感染事件電影「戰役前線」近期上映，衛福部疾管署長羅一鈞昨觀影後，今分享心得，提及新冠疫情期間，台灣也經歷過郵輪爆發群聚感染事件，回憶當時仍歷歷在目，相較於日本，台灣因為經歷過SARS，防疫量能更為完整，台灣從疫情後，也持續與亞太國家保持合作，將防疫做得更到位。

電影「戰役前線」改編自日本於新冠疫情間的真實事件，日本政府面對首艘郵輪發生群聚感染事件，當時日本尚未設立任何針對病毒災害的專責機構，最終被派往船上執行救援任務的，是災害派遣醫療團隊，對病毒卻未知。

片中講述遊輪上群聚事件，台灣在疫情期間也發生過類似的事件，停靠於基隆的郵輪「寶瓶星號」也曾傳出疑似爆發群聚感染，防疫團隊上船採檢，時任中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親赴指揮，128人從早上一路採檢到晚上，等待結果過程中，每個人無不擔憂、緊張，陳時中二度廣播安撫旅客，直到傍晚，他一句「大家可以回家了」，郵輪內掀起歡呼聲。

羅一鈞說，回憶當時的情境仍歷歷在目，看完電影「戰疫前線」後，看見當時台灣與日本的防疫做法大不同，鑽石公主號當時以每天數十例確診，再後送到各醫院，如果台灣當時同樣也發生鑽石公主號事件，臨床醫療的壓力也是一大挑戰。但經歷新冠疫情前，台灣已經先經歷過SARS，並記取教訓，建置傳染病防治醫療網多年，所以要調度病人及病床，應該會做得比日本更好。

羅一鈞說，台灣也不會去徵用民間醫護團隊上船去協助防疫工作，本來就有儲備防疫的人力，跟部立醫院工作人員可以作為徵調人力，相信日本吸取教訓防疫會更到位。

至於未來如果台灣也遇到船艙相關感染會怎麼做，羅一鈞表示，有新冠經驗後，會盡量將陽性患者送下船到醫院或集中檢疫所隔離收治，因船上空調及清消有限，容易持續交叉感染，也相信有過新冠經驗，若再發生未來有機會派上用場。

羅一鈞也分享，電影中讓他印象深刻且感動的一句話「我雖然是公務員，可是我也想幫助人」，這應該是每個防疫團隊同仁，在那一段很艱苦的歲月都有著這樣的心情，也許不是第一線在隔離病房裡面照顧病人，但在執行疫調或做防治政策、宣導，大家也都希望能夠辦好自己的角色，讓民眾可以放心，防疫措施能夠到位。