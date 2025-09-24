快訊

糖尿病男筋膜廣泛壞死 部桃整形外科團隊新法有效治療

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃整形外科主任鄭泰如用新方法有效治療。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃整形外科主任鄭泰如用新方法有效治療。圖／衛福部桃園醫院提供

61歲男子因糖尿病右足嚴重細菌感染，衍生廣泛壞死性筋膜炎，足踝與小腿出現大範圍皮膚缺損與多條肌腱外露，病情一度嚴重，甚至面臨截肢風險。衛福部桃園醫院醫療團隊採取「交替式負壓抽吸結合傷口浸泡療法」，有效控制感染後，另外以植皮手術成功修補，促使傷口逐步癒合，讓患者提前進入復健階段，也讓新技術在臨床治療上展現突破的成果。

部桃整形外科主任鄭泰如表示，壞死性筋膜炎是一種由細菌引起的嚴重感染，細菌沿著筋膜層迅速擴散，可能造成大面積組織壞死，甚至引發敗血症與器官衰竭，死亡率極高。

鄭泰如說，面對壞死筋膜炎，傳統治療通常需多次手術清創與長期住院，對病人造成極大負擔。團隊因此引入交替式負壓抽吸與浸泡療法，藉由沖洗液在傷口停留作用，軟化壞死組織與滲出物，再以負壓抽吸帶出感染物質，並維持傷口濕潤環境，加速新生組織生長。

鄭泰如指出，交替式負壓抽吸與浸泡療法不僅能縮短治療與清創時間，還保留傳統單一負壓治療的優點，例如減少水腫、改善血液循環與促進組織修復。在這起案例中，患者的傷口恢復速度明顯提升，也減少了手術次數與住院天數。

他強調，交替式負壓抽吸與浸泡療法對於壞死性筋膜炎、慢性傷口以及大範圍軟組織缺損患者，都具有臨床應用價值，可望成為未來重要的治療選項。不過，該技術尚未納入健保給付，病人若有需求，應先與醫師詳細討論並評估適用性。

鄭泰如表示，這次成功案例證明，透過創新治療與跨科團隊合作，能有效提升感染性傷口的治療成效，幫助病人重拾生活品質。部桃將持續推廣此技術，並積極引進新療法，讓更多病患受惠。

筋膜炎 患者

