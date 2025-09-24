氣象署：午後雨勢漸緩 東部須留意局部豪雨

氣象署表示，預估今天午後雨勢會逐漸緩和，中午將解除較大規模豪雨作業；東部、東南部仍須留意有大雨或局部豪雨發生，東北部及中南部地區有局部短暫陣雨，北部為多雲午後有雷陣雨的天氣。

中央氣象署今天持續針對第18號颱風外圍環流豪雨事件，舉辦較大規模或較劇烈豪雨記者會。

氣象署預報員林伯東表示，第18號颱風樺加沙警報期間，花東、屏東地區就持續有強降雨發生，昨天晚間警報解除後降雨仍偏強且持續；不過目前觀察花蓮光復鄉雨勢已經較清晨減弱，預估今天午後就會逐漸趨緩。

林伯東進一步說明，今天清晨至上午強降雨較明顯的是南花蓮、台東及屏東地區，部分地區3小時雨量接近100毫米；東部、東南部地區及恆春半島中午前後整體雨勢有稍微緩和的趨勢，仍須留意有大雨或局部豪雨發生，東北部及中南部地區有局部短暫陣雨，北部地區為多雲午後有雷陣雨的天氣。

根據氣象署資料，今天截至上午10時，累積雨量以台東縣延平鄉達306毫米最多，其次為屏東縣春日鄉211毫米、花蓮縣富里鄉132毫米。

林伯東表示，接下來天氣趨於穩定，氣象署將於中午12時解除較大規模或較劇烈豪雨作業；但山區連日降雨，須注意土石鬆軟、地滑、崩塌、落石、土石流；北海岸、東半部、恆春半島沿海仍要留意長浪。

根據氣象署最新雨量預報，預估今天下午2時至明天下午2時，未來24小時累積雨量以台東山區100至190毫米最多、花蓮及屏東山區為80至150毫米；平地部分，花東、恆春半島皆為80至150毫米。

今明兩天總雨量部分，以台東山區250至450毫米最多，其次是花蓮及屏東山區200至300毫米、高雄及南投山區100至200毫米；平地部分，台東、恆春半島為200至300毫米、花蓮為150至250毫米。

林伯東提到，第18號颱風樺加沙已經在中國東南方沿海、即將登陸，強度還是強烈颱風，台灣是颱風外圍環流及太平洋高壓氣流交會、易有對流發展的狀況發生；至於今天凌晨形成的颱風博羅依，預估週末左右會通過呂宋島南部進入南海，對台沒有直接影響。