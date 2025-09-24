不排除恐攻！翠玉白菜赴捷克展出遭恐嚇 故宮呼籲：盼各界尊重文化

翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮文物，此刻正於捷克國家博物館展出。陸委會和文化部22日接獲電子恐嚇郵件指稱，政府若繼續於捷克國家博物館舉辦文物展，不排除捷克國家博物館將發生遭縱火、失竊、開槍、恐怖襲擊等意外事件。故宮則呼籲，赴捷克展覽為正常合作的文化交流活動，盼各界共同尊重文化的普世價值。

故宮並未接獲恐嚇信，9月22日接獲陸委會電話聯繫後，外交部、故宮已分別轉知駐捷克代表處及捷克國家博物館（捷博），要求相關單位加強防患，避免意外事件發生，亦請捷博加強安全管理，留意是否有可疑人士，並適時聯繫回報。

故宮表示，據捷博回報展館狀況一切正常，展出文物均置放於玻璃展櫃內，並由24小時保全系統全程監控，以確保文物安全。故宮亦與捷博保持密切聯繫，並安排視訊會議，以利即時溝通與處理。

今日故宮召開捷克展緊急應變會議，故宮蕭宗煌院長召集登錄保存處、器物處、書畫文獻處、數位資訊室及政風室等相關單位研商應變措施，亦知會國內相關單位，協助加強院區、展場及資訊系統之防護，避免危害南北院區之情事發生。