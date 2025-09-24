快訊

食藥署預告新規 吹哨者檢舉健康食品「宣稱療效」最高可獲百萬獎金

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署上周預告修正「舉發或緝獲違反健康食品管理法案件獎勵辦法」，主管機關因民眾舉發，而發現健康食品違規事項，可獲得的獎金比率，從現行的罰鍰5%，調升至20%圖為健康食品示意圖。本報資料照片
衛福部食藥署上周預告修正「舉發或緝獲違反健康食品管理法案件獎勵辦法」，主管機關因民眾舉發，而發現健康食品違規事項，可獲得的獎金比率，從現行的罰鍰5%，調升至20%，且檢舉人若為健康食品業者受僱人員，擔任「吹哨者」獎金比率更高，為罰鍰50%。修正案通過後，未來檢舉不法健康食品民眾，最高可獲100萬元獎金。

食藥署企畫及科技管理組副組長潘香櫻說，食藥署本次修正獎勵辦法，是因應「公益揭弊者保護法」第18條規定，獎金數額不得低於違反法令者因揭弊所受罰鍰、罰金、沒收之財物或財產上利益、追徵價額、財產抵償總額10%，同時參考食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法相關制度，研擬本次辦法第4條修正案，調升獎金。

潘香櫻說，民眾若發現違反「健康食品管理法」事項，包括衛生安全、標示不全、廣告違規等，都可以提出檢舉，政府各級衛生主管機關都可受理檢舉，民眾可向地方政府衛生局提出，或撥打「1919全國食安專線」，或利用食藥署「為民服務信箱」遞交檢舉內容，不過，因檢舉獎金是由地方政府發放，考量地方財政收支平衡，實際金額會以裁罰確定後，實際收入的金額為計算基礎。

最常見的違規樣態之一，健康食品廣告「宣稱療效」，違反健保食品管理法第14條第2項規定，可處新台幣40萬至200萬以下罰鍰，潘香櫻說，依現行規定，獎金幅度為5%，檢舉人可獲2至10萬元，若依修正草案規範，檢舉人非廠商受僱人員，可獲20%獎金，金額為8至40萬元，若檢舉人為現任或曾任廠商員工，則可獲罰金50%獎金，共20至100萬元。

衛生局 食藥署 廣告

